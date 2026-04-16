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WKN: A41YD9 | ISIN: DE000A41YD99 | Ticker-Symbol: AMA0
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16.04.26 | 08:18
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Chemie
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Dow Jones News
16.04.2026 11:21 Uhr
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PTA-NVR: Altech Advanced Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

DJ PTA-NVR: Altech Advanced Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG

Altech Advanced Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG

Heidelberg (pta000/16.04.2026/10:45 UTC+2) - Veröffentlichung

1. Emittent Altech Advanced Materials AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Ausgabe von Bezugsaktien (-- 41 Abs. 2 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 02.04.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 3.051.919 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Altech Advanced Materials AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 64924-82 
E-Mail:        info@altechadvancedmaterials.com 
Website:       www.altechadvancedmaterials.com 
ISIN(s):       DE000A41YD99 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776329100149 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 04:45 ET (08:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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