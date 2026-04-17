Europa rückt ins Zentrum eines neuen Rohstoff- und Technologiebooms. Während ein Quasi-Monopolist mit Rekordmargen die globale Chipindustrie antreibt und von der explodierenden KI-Nachfrage profitiert, formiert sich parallel ein potenzieller Rohstoff-Gamechanger auf dem Kontinent. Hochgradige Multimetallfunde, kombiniert mit strategischer Lage und niedrigen Kosten, könnten die Abhängigkeit von Importen deutlich reduzieren. Massive Investitionen und ausgeweitete Bohrprogramme beschleunigen die Entwicklung hin zu einer möglichen Schlüsselrolle in der europäischen Versorgung. Gleichzeitig sorgen optimistische Prognosen im Halbleitersektor für zusätzliche Dynamik. Europa könnte damit gleich doppelt profitieren, sowohl technologisch als auch rohstoffseitig.Den vollständigen Artikel lesen ...
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