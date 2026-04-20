Der Energiemarkt erlebt schon seit einigen Jahren einen Wandel, der als zweite nukleare Renaissance bezeichnet wird. Getrieben durch den stark ansteigenden Strombedarf für Künstliche Intelligenz (KI) und damit einhergehende Rechenzentrums-Infrastruktur sowie die Klimaziele, hat sich die Kernkraft zu einem unverzichtbaren Pfeiler der weltweiten Grundlastversorgung entwickelt. Laut Berichten der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichte Nuklearstrom bereits im vergangenen Jahr Rekordwerte. Doch Atomenergie benötigt Uran als Brennstoff. In einem Marktumfeld, das von einer langfristigen Versorgungslücke geprägt ist, sehen Anleger zunehmend Chancen am Anfang der Wertschöpfungskette. Während etablierte Branchengrößen wie Cameco ihre Uran-Förderkapazitäten im kanadischen Athabasca-Becken voll auslasten, rücken breiter aufgestellte Bergbaukonzerne wie Rio Tinto die strategische Bedeutung von Uran wieder stärker in den Fokus. Parallel dazu positioniert sich das Explorationsunternehmen Stallion Uranium in einer aussichtsreichen Bergbau-Region und bietet Anlegern so die Chance, von Beginn an am neuen Uran-Zyklus teilzuhaben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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