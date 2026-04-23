Zürich - Zum UNESCO-Welttag des Buches am 23. April setzt Orell Füssli zusammen mit seinen Kundinnen und Kunden ein Zeichen für das Lesen. Verschiedene Aktionen laden zum Mitmachen, Unterstützen und Entdecken ein. Dazu zählen der neue Lesepreis «Bücherkrone», bei dem Lesebegeisterte über die beliebtesten Bücher des letzten Jahres abstimmen können, eine Spendenaktion zugunsten des Schweizer Dachverbands Lesen und Schreiben sowie die Teilnahme an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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