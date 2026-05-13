Der DAX wirkt zum Start wieder etwas stabiler - die gestern gerissenen 24.000 Punkte könnten zunächst zurückerobert werden. Gleichzeitig bleibt der Nahost-Konflikt der Unsicherheitsfaktor: Höhere Ölpreise dämpfen den Risikoappetit und könnten mittelfristig zur Konjunkturbremse werden. Dazu kommen US-Signale aus Teuerung und Arbeitsmarkt, die Stagflationssorgen wieder schärfen und die zweite Maihälfte anfälliger für einen Sommerpausen-Effekt machen. Auf Unternehmensseite im Check sind heute Auto1, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär