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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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19.05.26 | 17:56
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AGILYSYS INC68,50+13,22 %
ALPHABET INC CL A333,35-1,94 %
AMER SPORTS INC29,600+3,50 %
HOME DEPOT INC260,55+1,18 %
HYPERLIQUID STRATEGIES INC6,500+9,24 %
NVIDIA CORPORATION190,08-0,34 %
QUALCOMM INC168,28-3,76 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC622,00-2,51 %
XP INC14,376-3,32 %
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