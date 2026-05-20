Burgdorf - Dem Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed ist der Wandel in ein fokussiertes Unternehmen für Injektionssysteme gut bekommen. Mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 per Ende März liegt das Unternehmen im Rahmen der eigenen Zielsetzung. Die Aktionäre sollen über eine verdoppelte Dividende an dem Erfolg teilhaben. Der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft Ypsomed Delivery Systems kam bei knapp 602 Millionen Franken zu liegen - ein Plus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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