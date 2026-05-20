Klärschlammverwertung und Phosphorrückgewinnung
Die Wiener EVERYIELD AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe ("Infrastructure Bond 2026/32") mit einem Zielvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihe soll eine Laufzeit von sechs Jahren besitzen und mit halbjährlichen Zinszahlungen ausgestattet sein. Der genaue Zinskupon ist noch nicht bekannt. Mit dem Emissionserlös will das Unternehmen insbesondere die erste Ausbaustufe des EverYield Energy Campus finanzieren sowie den Aufbau einer skalierbaren Infrastrukturplattform für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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