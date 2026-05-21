100%-Trefferquote des Nachbarn: JETZT WIRD GEBOHRT! Genau jetzt könnten bei dieser Aktie exponentielle Gewinne erzielt werden

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Kupfer auf Rekordhoch und ein Nanocap mit perfektem Timing: Bei Inspiration Mining laufen die Bohrer! Die 100%-Trefferquote des Nachbarn direkt an der Grenze zeigt das explosive Potenzial dieser 5,3 Mio. CAD Story.

- Advertorial / Anzeige - Im Auftrag von Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW) -

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt im Lebenszyklus eines Junior-Explorers genau diesen einen, absolut magischen Moment - den ultimativen Wendepunkt, an dem aus kühnen geologischen Theorien und abstrakten Modellen handfeste, millionenschwere Realität wird: Wenn die Bohrkrone das erste Mal tief in das Gestein beißt! Für Unternehmen im hochdynamischen Nanocap-Segment ist dieser Augenblick der mit Abstand wichtigste Katalysator überhaupt - ein Meilenstein, der die gesamte Unternehmensgeschichte auf ein völlig neues Fundament stellen kann.

Genau an dieser Schwelle zu einer potenziellen Erfolgsgeschichte der Extraklasse steht jetzt, laut energischen Aussagen des Managements, ein kanadischer High-Flyer im Herzen von Saskatchewan: Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000)!

Die Ereignisse überschlagen sich förmlich: Bereits am 1. Mai 2026 verkündete das Unternehmen voller Stolz den Startschuss für das heiß ersehnte Diamantbohrprogramm auf dem absoluten Flaggschiff-Projekt Rottenstone North im ressourcenreichen Nord-Saskatchewan. Nur eine Woche später, am 8. Mai 2026, rückte auch schon die hochspezialisierte Crew von Flamingo Drilling Ltd. direkt an der Bohrstelle an. Das bedeutet: Schluss mit der Theorie, die Maschinen laufen bereits heiß!

Bei einer extremen Micro-Cap-Bewertung von gerade einmal rund 5,3 Millionen CAD ist das Timing für Investoren absolut elektrisierend. Jede einzelne positive Bohrmeldung, die in den kommenden Wochen das Licht der Welt erblickt, besitzt hier das fundamentale Potenzial, eine massive Neubewertung auszulösen und die Aktie ins Rampenlicht des gesamten Sektors zu katapultieren. Wer hier nicht genau hinschaut, verpasst womöglich die spannendste Explorationsstory des Frühlings!

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- Im Auftrag von Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW) -

- Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende -

Kupfer auf historischem Rekordniveau

Die Rahmenbedingungen könnten für clevere Investoren schlichtweg nicht besser sein: Der globale Kupfermarkt befindet sich im Jahr 2026 in einer historisch beispiellosen, absolut spektakulären Superzyklus-Phase! An der London Metal Exchange (LME) hat sich der Spotpreis wie in Stein gemeißelt im astronomischen Bereich von 12.500 bis 13.000 USD je Tonne festgesetzt. Das ist ein Kursniveau, das noch vor wenigen Jahren von den meisten Experten als völlig utopisch abgetan wurde - heute ist es die neue, goldene Realität!

Und das Beste daran: Das ist erst der Anfang einer gewaltigen Aufwärtswelle. Die Elite der Wall-Street-Analysten ist sich selten so einig wie jetzt:

Citi untermauert in einer brandaktuellen Studie, dass der Kupferpreis mittelfristig bombensicher im Bereich um die 13.000 USD je Tonne nach unten abgesichert bleibt. Der Boden ist also extrem stabil!

Goldman Sachs Research blickt in die nahe Zukunft und prognostiziert ab 2029 ein dramatisches, strukturelles Angebotsdefizit, das die Märkte regelrecht erschüttern wird.

blickt in die nahe Zukunft und prognostiziert ab 2029 ein dramatisches, strukturelles Angebotsdefizit, das die Märkte regelrecht erschüttern wird.

Das Expertenteam lässt keinen Zweifel daran: Die weltweite Nachfrage nach dem roten Schlüsselmetall der Energiewende wird das globale Angebot in wenigen Jahren vermutlich massiv überflügeln. Die logische Konsequenz? Die Preise werden unweigerlich weiter in die Höhe getrieben! Um dieses Defizit überhaupt irgendwie auszugleichen, müssen mit Hochdruck gigantische Anreize für die Erschließung völlig neuer Kupfervorkommen geschaffen werden.

Genau hier schließt sich der Kreis zu unserem Timing-Wunder Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000)! Während die etablierten Minengiganten mühsam versuchen müssen, die Lebensdauer alternder Minen zu verlängern oder auf Altkupfer zurückzugreifen, sitzt dieser flinke Nanocap mit der Bohrmaschine auf einem potenziell hochkarätigen Projekt. Ein Volltreffer bei den laufenden Bohrungen trifft auf den hungrigsten und teuersten Kupfermarkt aller Zeiten. Das ist kein Zufall, das ist perfektes, maximal profitables Timing!

Massives Angebotsdefizit erwartet, Quelle: BMO Capital Markets, Financial Times

Warum die Giganten versagen - und Junior-Explorer den Markt rocken

In einem von massiver Verknappung geprägten Marktumfeld liegt der wahre, gigantische Hebel nicht bei den trägen Großproduzenten. Warum? Deren Verträge sind teilweise noch über Jahre an deutlich niedrigere Preise gekoppelt.

Der absolute Jackpot wartet bei den jungen, hungrigen Explorationsunternehmen! Deren Kupfer gelangt genau dann auf den Markt, wenn die Preise astronomische Höhen erreichen. Zu den bereits genannten Preistreibern gesellen sich jetzt mächtige, strukturelle Megatrends:

Strategische Unabhängigkeit: Die Vereinigten Staaten haben Kupfer im Jahr 2025 offiziell als kritisches Metall eingestuft - die Jagd auf sichere, nordamerikanische Vorkommen läuft auf Hochtouren!

Die Vereinigten Staaten haben Kupfer im Jahr 2025 offiziell als eingestuft - die Jagd auf sichere, nordamerikanische Vorkommen läuft auf Hochtouren! Der KI-Infrastruktur-Boom: Der weltweite Ausbau der Stromnetze, die unaufhaltsame Elektrifizierung der Industrie und vor allem der brutale Strom- und Kühlungsbedarf moderner KI-Rechenzentren jagen die Nachfrage in Dimensionen, die mit dem aktuellen Förderniveau langfristig schlicht unmöglich zu decken sind.

Wer in dieser perfekten Konstellation neue Vorkommen findet, dem wird das vom Markt um ein Vielfaches höher angerechnet als jemals zuvor. Und genau in dieses hochexplosive Umfeld startet jetzt das Bohrprogramm von Inspiration Mining!

Inspiration Mining: Ein unentdeckter Nanocap mit Tier-1-Adresse

Das Unternehmen wird an der Canadian Securities Exchange unter dem Ticker ISP gehandelt (USA: ISPNF, Deutschland: UZ90, WKN: A425BW). Mit einer winzigen Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 5,3 Mio. CAD (Stand 19. Mai 2026) fliegt die Aktie völlig unter dem Radar der großen Investmenthäuser. Für institutionelle Anleger ist der Wert aktuell schlicht noch zu klein - und genau diese institutionelle Wahrnehmungslücke ist die Riesenchance für mutige Privatanleger!

Quelle: eigene Erstellung

Die versteckte Substanz: 35.500 Hektar im Bergbau-Paradies

Was Inspiration Mining meilenweit von der Masse wertloser Explorer abhebt, ist die schiere Substanz auf absolutem Weltklasse-Niveau:

Tier-1-Jurisdiktion: Das Unternehmen besitzt 100% Eigentum an rund 35.500 Hektar (87.700 Acres) in einem der heißesten, neu entstehenden Kupfer-Gold-VMS-Distrikte Kanadas! Saskatchewan wurde im renommierten Fraser Institute Annual Survey 2025 als eine der investorenfreundlichsten Bergbauregionen der Erde ausgezeichnet.

Normalerweise findet man Projekte dieser monumentalen Größenordnung in dieser Bewertungsklasse nur in politisch hochriskanten Regionen Afrikas oder Südamerikas. Inspiration Mining bietet diese Chance mitten im sicheren, stabilen Kanada!

Der geniale Strategiewechsel (Under the Radar)

Im Februar 2026 vollzog das Unternehmen die Namensänderung von Inspiration Energy Corp. zu Inspiration Mining Corp. Das ist weit mehr als Kosmetik: Es ist das unmissverständliche Signal an den Markt, dass hier aus einem ehemaligen Uran-Sucher ein glasklar fokussiertes Kupfer-Gold-VMS-Kraftpaket geworden ist. Wer den alten Namen noch im Kopf hat, übersieht die neue Realität komplett - ein genialer Vorteil für schnell entschlossene Investoren!

Vier Projekte - Ein glasklarer Fokus auf das Herzstück

Zwar besitzt das Unternehmen insgesamt vier hochkarätige Liegenschaften, doch das absolute Filetstück, auf das sich jetzt alle Augen richten, ist: Rottenstone Northwest.

Die Dimension: Bestehend aus den zwei direkt aneinandergrenzenden Liegenschaften Rottenstone North (4.512 ha) und Rottenstone West (31.011 ha).

Bestehend aus den zwei direkt aneinandergrenzenden Liegenschaften (4.512 ha) und (31.011 ha). Die Geologie: Beide liegen auf der legendären Rottenstone-Domain, einem geologischen Nordost-Südwest-Gesteinsgürtel im Norden Saskatchewans. Genau auf diesem Trend wurden zuletzt einige der spektakulärsten Gold- und Kupferfunde ganz Nordamerikas dokumentiert!

Quelle: Inspiration Mining

Die historische Erfolgs-Formel: Wo früher schon pure Schätze gehoben wurden

Wer glaubt, Inspiration Mining bohre hier im unberührten, geologisch ungewissen Nirgendwo, der irrt sich gewaltig. Wir sprechen hier von einem Distrikt mit einer dokumentierten, hochgradigen Produktionshistorie!

Direkt in der Rottenstone-Domain liegt die legendäre, ehemals produzierende Rottenstone-Nickel-Kupfer-PGE-Goldmine. Ein Blick auf die historischen Produktionsdaten (Saskatchewan Mineral Deposits Index #09587) lässt die Herzen von Rohstoff-Experten höherschlagen:

Historische Spitzenwerte (Produktion 1965-1968)

Zwischen 1965 und 1968 wurden hier rund 26.057 Tonnen absolutes High-Grade-Erz gefördert:

3,28% Nickel

1,83% Kupfer

9,63 g/t Platin + Palladium + Gold

Das Beste daran: Auf der Liegenschaft Rottenstone West wurden bereits in den 1950er-Jahren mehrere massive Massivsulfid-Vorkommen kartiert. Diese wurden mit modernsten, computergestützten Explorationsmethoden noch nie untersucht! Das bedeutet: Hier schlummert ein gigantischer Schatz an Altdaten, der die Beschreibung als "klassisches Grassroots-Projekt" komplett sprengt. Inspiration Mining setzt genau dort an, wo die alten Pioniere mit ihrer damaligen Technik aufhören mussten!

Die Millionen-Pipeline: Drei schlafende Riesen auf der Reservebank

Während das Hauptaugenmerk des Marktes im Jahr 2026 völlig zu Recht auf dem Flaggschiff-Projekt liegt, verfügt Inspiration Mining klammheimlich über eine hochkarätige Projekt-Pipeline, die dem Unternehmen ein massives, fundamentales Sicherheitsnetz verleiht:

Das Bentley-Projekt (Saskatchewan) Das Maraschino-Projekt (Saskatchewan) Das Stockwork-Projekt (British Columbia)

Diese Liegenschaften sind im aktuellen, winzigen Börsenwert von 5,3 Mio. CAD quasi mit Null Euro eingepreist! Sie bilden eine fantastische Pipeline für die kommenden Jahre. Sobald der Bohrer bei Rottenstone Northwest ein Erfolg signalisiert, wird der Wert dieser drei Projekte auf einen Schlag massiv nach oben katapultiert!

Der VMS-Hotspot: In direkter Nachbarschaft zu den Megafunden der letzten 24 Monate

Der Norden Saskatchewans entwickelt sich in atemberaubendem Tempo zu einem der spektakulärsten VMS-Distrikte (Vulkanogene Massivsulfide) Nordamerikas. Die Rottenstone-Liegenschaften von Inspiration Mining liegen entlang exakt derselben geologischen Nordost-Südwest-Strukturen, die dem Sektor in den letzten zwei Jahren regelrechte Rekordmeldungen beschert haben!

Wie heiß das Pflaster ist, zeigt ein Blick auf das direkt benachbarte Rottenstone-SW-Projekt von Ramp Metals Inc.:

Quelle: Eigene Erstellung

Der geologische Trend ist nachweislich hochgradig mit Gold und Kupfer geladen. Inspiration Mining steht mit Flamingo Drilling genau auf dieser Erfolgsachse bereit. Wenn der Bohrer hier auch nur ansatzweise ähnliche Werte ans Tageslicht fördert, ist die aktuelle Micro-Cap-Bewertung Geschichte!

Die "Rush-Zone" direkt an der Grenze - Der unentdeckte Volltreffer im Schatten des Marktes!

Jetzt wird es für Investoren, die nach der ultimativen Hebelwirkung suchen, so richtig spannend. Hier verbirgt sich eine der spektakulärsten Pointen der gesamten Story:

Aufbauend auf ihren ersten Erfolgen startete das Nachbarunternehmen Ramp Metals im Jahr 2025 ein erweitertes Bohrprogramm. Im absoluten Fokus der Geologen stand dabei ein brandneues, durch modernste Analysen als hochgradig aussichtsreich identifiziertes Areal, das eine ganz besondere Eigenschaft besitzt: Es liegt direkt an der Grenze zum Rottenstone-North-Projekt von Inspiration Mining - die sogenannte "Rush-Zone"!

Und was die Bohrer dort ans Tageslicht beförderten, ist für Kupfer-Experten nichts Geringeres als eine absolute Sensation:

Der Grenznah-Volltreffer in Zahlen

Die Probebohrungen in der Rush-Zone zeigten mächtige, massive Kupfer- und Zinkvorkommen. Der dokumentierte Kupfergehalt von phänomenalen 1,61% ist für eine neu entdeckte Lagerstätte in Nordamerika ein absoluter Spitzenwert!

Warum diese Megastory noch immer unter dem Radar fliegt

Jetzt kommt das geniale psychologische Momentum für uns ins Spiel: Warum ist die Aktie von Inspiration Mining bei solchen Nachbarschafts-News nicht längst explodiert?

Ganz einfach: Die hypernervöse Aufmerksamkeit des breiten Marktes stürzte sich damals wie hypnotisiert auf die zentralen Goldzonen des Nachbarprojekts. Als dort die ganz extremen Hochgrad-Treffer nicht sofort im ersten Anlauf bestätigt werden konnten, drehte die breite Masse enttäuscht ab.

Das unbändige Kupfer-Wunder direkt an der Grenze zu Rottenstone North wurde in dieser kollektiven Wahrnehmungslücke schlichtweg übersehen! Während die breite Anlegerschaft also noch schläft, wissen die Geologen ganz genau: Das hochgradige Kupfersystem ist da, es ist real, und es grenzt unmittelbar an das Land von Inspiration Mining.

Für den anlaufenden Bohrer von Flamingo Drilling Ltd. bedeutet das: Die Zielscheibe könnte größer und exakter kaum sein. Wer hier investiert, ist dem Markt einen riesigen, potenziell extrem profitablen Schritt voraus!

Quelle: Inspiration Mining.

9 von 9 Treffern! Der Nachbar liefert eine sensationelle 100%-Quote direkt an der Grenze

Die Einschläge kommen näher - und das in einer atemberaubenden Taktung! Erst vor wenigen Wochen, am 15. April 2026, ließ Ramp Metals die nächste absolute Bombe platzen. In einer offiziellen Pressemitteilung verkündete das Nachbarunternehmen ein Ergebnis, das man im Explorer-Sektor kaum für möglich hält: In 9 von 9 Bohrungen wurde eine Mineralisierung angetroffen!

Und das Beste für Aktionäre von Inspiration Mining: Diese Volltreffer liegen in unmittelbarer Nähe zum geplanten Inspiration-Bohrprogramm - exakt auf dem geologischen Trend, auf dem die Bohrkrone von Flamingo Drilling jetzt tief in den Boden beißt. Während der Markt in den kommenden Wochen wie gebannt auf die vollständigen Detailergebnisse des Nachbarn wartet, ist die fundamentale Richtung bereits glasklar vorgegeben.

Geologische Realität: Mutter Natur kennt keine Grundstücksgrenzen

Hier kommt die unbestechliche Grundlogik ins Spiel, auf der die gesamte, hochspannende Investment-These von Inspiration Mining aufbaut: Geologische Strukturen halten sich nicht an Zäune oder Grundbuchgrenzen. Wenn ein mächtiger Gesteinsgürtel einmal hochgradig mineralisiert ist, läuft er typischerweise kilometerweit über mehrere Liegenschaften hinweg weiter.

An dieser Stelle gehört zur absoluten professionellen Wahrheit und zum ehrlichen Umgang mit dem Risiko eines Nanocaps natürlich auch ein wichtiger Fakt:

Wichtige regulatorische Einordnung: Eine Mineralisierung auf dem Nachbargrundstück ist niemals eine eingebaute Garantie für den Erfolg auf dem eigenen Projekt. Das Management von Inspiration Mining betont daher in seinen offiziellen Mitteilungen völlig zu Recht und mit hanseatischer Vorsicht, dass Funde auf nahegelegenen Liegenschaften nicht zwangsläufig auf die eigenen übertragen werden können. Das ist saubere, regulatorische Sorgfalt - und genau das zeichnet ein seriöses Management aus!

Kein "Schuss ins Blaue" - Sondern ein "Schuss in die Karte"!

Was man aber mit felsenfester, geologischer Gewissheit sagen kann: Die Wahrscheinlichkeit, in einem bereits durch 9 von 9 Bohrungen validierten und bestätigten Trend einen massiven Treffer zu landen, ist um ein Vielfaches höher als in einer völlig unbekannten Wildnis!

Klassische Explorer: Wagen oft den riskanten "Schuss ins Blaue" auf ungetestetem Territorium.

Wagen oft den riskanten "Schuss ins Blaue" auf ungetestetem Territorium. Inspiration Mining: Setzt im Mai 2026 zum "Schuss in die Karte" an! Man bohrt entlang einer nachgewiesenen, heißen Ader.

Genau das ist der feine, aber millionenschwere Unterschied, der diese Story für spekulative Anleger so unfassbar attraktiv macht. Die Zielzone ist quasi schon von den Nachbarn ausgeleuchtet - Inspiration Mining muss jetzt nur noch den Hebel umlegen!

KI und Satelliten-Hightech: Die atomare Schatzkarte von Inspiration Mining

Inspiration Mining überlässt absolut nichts dem Zufall! Bevor das erste Bohrgerät überhaupt angerollt ist, investierte das Unternehmen im Jahr 2025 Monate in bahnbrechende geologische Vorarbeiten. Das absolute Prunkstück im Werkzeugkasten der Geologen: Die Advanced Atomic Mineral Resonance Tomography (AMRT).

Hinter diesem Tech-Begriff verbirgt sich ein hochmodernes, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Verfahren der Satellitenanalyse. Diese Technologie wertet Gesteinsstrukturen auf atomarer Ebene aus und liefert präzise Hinweise auf verborgene Mineralisierungen - und das komplett zerstörungsfrei aus dem Orbit!

Das Ergebnis dieser Hightech-Analyse war ein echter Paukenschlag:

Die Entdeckung: Die AMRT-Analyse identifizierte mehrere hochpriorisierte Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Projektgrenze von Rottenstone North .

Die AMRT-Analyse identifizierte mehrere hochpriorisierte Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Projektgrenze von . Das perfekte Match: Die Anomalien liegen exakt dort , wo der hochgradige Gesteinsgürtel aus dem Nachbarprojekt in das Areal von Inspiration Mining hineinlauft!

Die Anomalien liegen , wo der hochgradige Gesteinsgürtel aus dem Nachbarprojekt in das Areal von Inspiration Mining hineinlauft! Die Konzentration: Die absolut stärksten Signale konzentrieren sich im südlichen Teil des Projekts - parallel und auf exakt demselben Trend wie die spektakuläre Rush-Discovery des Nachbarn.

Natürlich ist auch AMRT kein hundertprozentiger, abschließender Beweis für Edelmetall im Boden. Aber als hocheffizientes Werkzeug zur Zielerfassung reduziert es das Risiko von teuren Fehlbohrungen drastisch. Für einen Nanocap mit clever kalkuliertem Bohrbudget ist das ein unschätzbarer, hocheffektiver Wettbewerbsvorteil!

Status: LÄUFT! Das Bohrprogramm erobert das Feld

Jetzt wird nicht mehr nur geredet - jetzt fliegen die Späne! Der Zeitplan von Inspiration Mining greift im Mai 2026 wie ein perfekt geöltes Uhrwerk:

01. Mai 2026 : Der Vertrag mit den Bohrexperten von Flamingo Drilling Ltd. wird offiziell besiegelt.

Der Vertrag mit den Bohrexperten von wird offiziell besiegelt. 08. Mai 2026 : Die Mobilisierung der Crew zum Bohrstandort wird gemeldet. Die Motoren dröhnen, das eigentliche Bohren hat begonnen!

Das Programm zielt mit chirurgischer Präzision auf gigantische VMS-Lagerstätten (Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold) entlang der südöstlichen Projektgrenze. Geplant sind im ersten Schritt drei bis fünf strategische Bohrlöcher mit einer Tiefe von bis zu 150 Metern.

Volle Flexibilität für den Mega-Erfolg

Das Management ist bestens vorbereitet: Sollten die ersten Befunde so vielversprechend aussehen wie erwartet, ist eine sofortige Ausweitung auf bis zu sieben Bohrlöcher bereits in trockenen Tüchern - alle behördlichen Genehmigungen liegen dafür schon vor!

Der Countdown zum Sommer-Showdown 2026: Ein wahrer Newsflow-Rausch!

Für Anleger bricht jetzt die mit Abstand aufregendste Phase an, die man am Aktienmarkt überhaupt erleben kann. Der Fahrplan für die kommenden Wochen steht:

Quelle: eigene Erstellung

"Dies sind sehr aufregende Tage für Explorationsunternehmen. Wir stehen kurz vor dem Beginn des Bohrens und sind sehr zuversichtlich in Bezug auf unsere geologische Ausgangslage und unseren systematischen Ansatz bei der Auswahl der Bohrlokationen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und unser direkter Nachbar Ramp Metals Inc. hat in seinen Bohrungen entlang des gleichen Trends und neben unserem Projekt 9 von 9 VMS-Treffer gelandet. Das Management ist sehr optimistisch, was dieses Bohrprogramm zutage fördern wird. Die kommenden Tage und Wochen sind die wichtigste und transformativste Phase in der bisherigen Unternehmensgeschichte."

CEO Charles Desjardins, Pressemitteilung vom 8. Mai 2026.

Worten folgen Taten: Das Management setzt alles auf eine Karte

Sich vor einem Bohrprogramm öffentlich hinzustellen und von der "transformativsten Phase der Unternehmensgeschichte" zu sprechen, ist eine ausgesprochen selbstbewusste Ansage. Natürlich gibt es im Bergbau keine Garantien - und kein CEO eines Junior-Explorers würde im Vorfeld die Erwartungen dämpfen.

Das Geniale daran ist jedoch: Das Management lässt sich hier ganz bewusst und öffentlich festnageln! Sie kreieren damit eine enorme Erwartungshaltung am Markt und erhöhen den Druck auf ein sensationelles Ergebnis. Wer so massiv liefert, der weiß ganz genau, welche geologischen Trümpfe er auf der Hand hat!

Voller Tank statt leere Kassen: Die genial strukturierte Millionen-Finanzierung

Das größte Schreckgespenst für jeden Rohstoff-Anleger ist das klassische Nanocap-Dilemma: Einem Explorer geht mitten im wichtigsten Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte das Geld aus. Die Folge? Eine brutale Verwässerung der Aktie durch Not-Kapitalerhöhungen zu absoluten Tiefstkursen.

Inspiration Mining hat dieses Risiko im März 2026 meisterhaft eliminiert! Das Unternehmen hat rechtzeitig vorgesorgt und eine strategische Private Placement Critical Minerals Flow-Through-Finanzierung auf die Beine gestellt:

Das Volumen: Bis zu 7.000.000 Flow-Through-Aktien zu 0,15 CAD je Aktie für einen Bruttoerlös von bis zu 1.050.000 CAD .

Bis zu 7.000.000 Flow-Through-Aktien zu je Aktie für einen Bruttoerlös von bis zu . Der Meilenstein: Die erste Tranche über satte 529.999,95 CAD wurde bereits am 18. März 2026 erfolgreich geschlossen!

Zwei unschlagbare Vorteile für die Aktie:

1. Premium-Preis über dem Markt: Die Finanzierung wurde bei 0,15 CAD platziert - also deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus! Die Insider und Großinvestoren, die hier echtes Geld auf den Tisch gelegt haben, sehen den fairen Wert der Aktie also weit über dem heutigen Börsenkurs. Ein massives Kaufsignal für uns!

2. Zweckgebundene Bohr-Power: Durch den staatlich geförderten Critical-Minerals-Flow-Through-Status fließen die Mittel zu 100% direkt in das laufende Bohrprogramm in Saskatchewan. Steuerliche Vorteile für die Zeichner gab es obendrein.

Das bedeutet im Klartext: Inspiration Mining startet das absolute K.o.-Bohrprogramm mit randvollem Tank und ohne jeglichen Finanzierungsdruck. Im oft von Geldsorgen geplagten Junior-Mining-Sektor ist das eine absolute Seltenheit und ein riesiges Qualitätsmerkmal!

Knallharte Aktienstruktur: Bereit für den Kurs-Vulkan

Ein Blick auf die Struktur des Aktienkapitals zeigt, dass die Startrampe für eine explosive Kursentwicklung perfekt konstruiert wurde:

Issued & Outstanding: 42.447.729 Aktien

Das Management hat die Aktionärsstruktur ganz bewusst extrem eng und kompakt gehalten. Und genau das ist die strategische Vorbereitung auf den großen Wurf: Wenn eine Aktie eng gehalten wird und kaum Stücke im freien Umlauf sind, reicht im Erfolgsfall schon ein kleiner Funke aus, um den Kurs senkrecht nach oben schießen zu lassen. Jede positive Bohrmeldung der kommenden Wochen trifft hier auf ein hochexplosives, liquides Vakuum - der maximale Hebel für frühzeitige Investoren!

Die Roadmap zum potenziellen Millionengewinn: Was jetzt in den kommenden Monaten passiert

Der Investment-Case bei Inspiration Mining steuert jetzt ohne Umschweife auf seinen absoluten Höhepunkt zu. Die kommenden Monate bieten eine Kette von potenziellen Kurstreibern und Katalysatoren, wie man sie im gesamten Sektor selten findet.

Weil im Bergbau natürlich jeder Erfolgsschritt vom Gelingen des vorherigen abhängt, haben wir den hochexplosiven Fahrplan für das Jahr 2026 hier visuell zusammengefasst:

Der Katalysatoren-Fahrplan für 2026:

Mai / Juni 2026: Das Bohrgerät glüht! Das Diamantbohrprogramm auf Rottenstone North läuft auf Hochtouren (ausgeführt von Flamingo Drilling Ltd.). Der absolute Nervenkitzel für Aktionäre: Kursrelevante Treffer werden laut Management noch während der laufenden Kampagne kommuniziert! Das bedeutet Adrenalin pur im wöchentlichen Newsflow.

Das Diamantbohrprogramm auf läuft auf Hochtouren (ausgeführt von Flamingo Drilling Ltd.). Der absolute Nervenkitzel für Aktionäre: Kursrelevante Treffer werden laut Management kommuniziert! Das bedeutet Adrenalin pur im wöchentlichen Newsflow. Sommer 2026: Die Stunde der Wahrheit (Labor-Ergebnisse) Die offiziellen Laborergebnisse (Assays) kommen auf den Tisch. Sobald hier die Bestätigung der geologischen Treffer vorliegt, wird sofort die nächste Stufe gezündet: Eine Ausweitung auf bis zu sieben Bohrlöcher ist logistisch und behördlich bereits komplett genehmigt!

Die offiziellen Laborergebnisse (Assays) kommen auf den Tisch. Sobald hier die Bestätigung der geologischen Treffer vorliegt, wird sofort die nächste Stufe gezündet: Eine Ausweitung auf ist logistisch und behördlich bereits komplett genehmigt! Herbst 2026: Das zweite Feuerwerk wird vorbereitet Bei einem Erfolg im Norden wird unverzüglich die nächste Großoffensive geprüft: Ein zweites Bohrprogramm im östlichen Teil von Rottenstone West . Hier warten die historischen Massivsulfid-Hinweise aus den 1950er-Jahren darauf, mit modernster Technik gehoben zu werden!

Bei einem Erfolg im Norden wird unverzüglich die nächste Großoffensive geprüft: Ein zweites Bohrprogramm im östlichen Teil von . Hier warten die historischen Massivsulfid-Hinweise aus den 1950er-Jahren darauf, mit modernster Technik gehoben zu werden! Der Parallel-Hebel: News vom Nachbarn Zusätzlicher, kostenloser Rückenwind droht von der Grundstücksgrenze: Die ausstehenden, hochgradigen Laborergebnisse (Assay-Ergebnisse) des Winterprogramms von Ramp Metals werden ebenfalls in diesem Zeitraum erwartet. Schlägt der Nachbar erneut zu, beflügelt das die Inspiration-Aktie automatisch mit!

Das Fazit: Die ultimative Asymmetrie im Nanocap-Sektor

Man muss die Konstellation im Jahr 2026 so glasklar und ehrlich auf den Punkt bringen, wie sie ist:

Das Best-Case-Szenario: Im Idealfall gelingt es Inspiration Mining, bei einer winzigen Ausgangs-Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 5,3 Mio. CAD gleich auf zwei spektakulären Projekten zeitgleich den Nachweis hochgradiger Mineralvorkommen zu erbringen. Das Unternehmen würde den Status "unerprobt" über Nacht abstreifen und in die Liga der heiß begehrten, definierten Explorationsprojekte aufsteigen. Für den Aktienkurs wäre das der Treibstoff für eine monumentale Neubewertung.

Die Kehrseite der Medaille: Gehen die Bohrungen komplett ins Leere, verbleibt das Unternehmen auf dem Status von frühphasigen Liegenschaften ohne validierte Daten - mit entsprechenden Kursverlusten.

Doch genau in diesem messerscharfen Kontrast liegt die gigantische Chance für mutige Investoren: Das Risiko ist auf den Einsatz begrenzt, während das Gewinnpotenzial bei einem geologischen Volltreffer auf diesem validierten Trend mathematisch schier grenzenlos ist. Das Timing für einen Einstieg könnte vor den ersten Bohrmeldungen schlichtweg nicht perfekter sein!

Wo kann die Reise hingehen? Die nackten Zahlen des Hebel-Vulkans

Die ehrliche Antwort zuerst: Niemand hat eine Glaskugel. Im volatilen Sektor der Junior-Explorer gibt es keine seriöse Möglichkeit, vor den allerersten Laborergebnissen ein exaktes Kursziel zu nennen. Was wir aber mit mathematischer Präzision beschreiben können, ist die brutale strukturelle Hebelwirkung, die in dieser Aktie gefangen ist!

Ausgangspunkt ist eine mikroskopisch kleine Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 5,3 Mio. CAD. Im kanadischen Rohstoffsektor ist ein gängiges Naturgesetz: Liefert ein erstes Bohrprogramm hochgradige Treffer in einem ohnehin kochend heißen Distrikt, kann sich der Börsenwert innerhalb weniger Wochen mal eben verfünf- oder verzehnfachen. Natürlich gehört zur Wahrheit dieses High-Risk-Segments auch, dass sich der Kurs halbiert, wenn die Bohrer enttäuschen. Beide Szenarien sind Teil des Spiels.

Doch spielen wir das Erfolgsszenario einmal durch:

Eine Verzehnfachung (Tenbagger) würde Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000) auf eine Marktkapitalisierung von rund 53 Mio. CAD hieven - das wäre immer noch weit unter dem Wert, den ein etablierter Junior mit einem nachgewiesenen Vorkommen standardmäßig aufruft!

würde auf eine Marktkapitalisierung von rund 53 Mio. CAD hieven - das wäre immer noch weit unter dem Wert, den ein etablierter Junior mit einem nachgewiesenen Vorkommen standardmäßig aufruft! Eine Verzwanzigfachung (rein theoretisch in den Bereich von 106 Mio. CAD) würde das Unternehmen in eine völlig neue Liga katapultieren. Plötzlich werden Family Offices und spezialisierte Mining-Fonds aufmerksam, die jetzt noch gar nicht kaufen dürfen.

Das Fazit für Kurzentschlossene: Die Bewertung von Inspiration Mining ist heute, unmittelbar vor den Bohrergebnissen, eine waschechte, hochexplosive Option auf den großen Fund im Sommer 2026. Der günstigste Eintritt ist genau jetzt - das Verfallsdatum dieser Option sind die ersten Bohrergebnisse!

Das Einhorn der Explorer: Warum diese Konstellation so extrem selten ist

Der typische Nanocap-Explorer am Markt kämpft meistens mit einem tödlichen Mix aus Problemen: Keine Bohrungen in Sicht, leere Kassen, fragwürdige politische Jurisdiktionen und ein Projekt im geologischen Niemandsland.

Inspiration Mining fegt all diese Probleme mit einer Leichtigkeit vom Tisch, die im gesamten Rohstoffsektor ihresgleichen sucht. Schau dir diese 8-Punkte-Erfolgs-Checkliste an:

[ ? ] Bohrprogramm LÄUFT JETZT: Kein ewiges "Wir planen vielleicht für nächstes Jahr". Die Crew von Flamingo Drilling ist vor Ort, der Bohrer läuft heiß!

Kein ewiges "Wir planen vielleicht für nächstes Jahr". Die Crew von Flamingo Drilling ist vor Ort, der Bohrer läuft heiß! [ ? ] Absolute Tier-1-Jurisdiktion: Saskatchewan steht für maximale Rechtssicherheit, perfekte Genehmigungsverfahren und politische Stabilität - kein riskantes Schwellenland.

Saskatchewan steht für maximale Rechtssicherheit, perfekte Genehmigungsverfahren und politische Stabilität - kein riskantes Schwellenland. [ ? ] Validierter Mega-Trend: 9 von 9 Treffern beim direkten Nachbarn Ramp Metals exakt auf der gleichen geologischen Struktur. Ein unschlagbarer Indikator!

9 von 9 Treffern beim direkten Nachbarn Ramp Metals exakt auf der gleichen geologischen Struktur. Ein unschlagbarer Indikator! [ ? ] Historische Spitzenproduktion: Die alte Rottenstone-Mine hat zwischen 1965 und 1968 bewiesen, dass hier absolute High-Grade-Schätze (Nickel, Kupfer, Gold, PGE) im Boden liegen.

Die alte Rottenstone-Mine hat zwischen 1965 und 1968 bewiesen, dass hier absolute High-Grade-Schätze (Nickel, Kupfer, Gold, PGE) im Boden liegen. [ ? ] KI-gestützte AMRT-Vorarbeit: Die Bohrziele wurden nicht ausgewürfelt, sondern via modernster Satelliten-Tomographie auf atomarer Ebene präzise ins Visier genommen.

Die Bohrziele wurden nicht ausgewürfelt, sondern via modernster Satelliten-Tomographie auf atomarer Ebene präzise ins Visier genommen. [ ? ] Finanzierung bombenfest: Die Critical-Minerals-Flow-Through-Finanzierung wurde zu 0,15 CAD platziert - weit über dem aktuellen Kurs! Die Kasse ist voll und zweckgebunden für die Bohrungen.

Die Critical-Minerals-Flow-Through-Finanzierung wurde zu platziert - weit über dem aktuellen Kurs! Die Kasse ist voll und zweckgebunden für die Bohrungen. [ ? ] Enge Aktienstruktur: Extrem wenig Aktien im freien Streubesitz bedeuten: Wenn gute Nachrichten kommen, zündet der Kurs mangels Angebot sofort den Turbo.

Extrem wenig Aktien im freien Streubesitz bedeuten: Wenn gute Nachrichten kommen, zündet der Kurs mangels Angebot sofort den Turbo. [?] Kupfer-Superzyklus bei 13.000 USD: Ein historisches Allzeithoch an der LME und ein prognostiziertes, strukturelles Defizit bieten den perfekten makroökonomischen Rückenwind aller Zeiten.

Das ultimative Fazit für mutige Investoren

Daraus eine feste Kursgarantie abzuleiten, wäre absolut unseriös. Aber eines lässt sich mit felsenfester Überzeugung sagen: Es ist eine der außergewöhnlichsten, asymmetrischsten Konstellationen, die das Micro-Cap-Segment im Jahr 2026 zu bieten hat!

Genau nach solchen raren Perlen, bei denen das gesamte Fundament bereits vor dem ersten Bohrtreffer wie eine Eins steht, suchen risikobereite Anleger im Junior-Mining-Sektor ein Leben lang. Wer den Hebel auf den Kupfer-Boom der Extraklasse sucht und bereit ist, das Explorer-typische Risiko einzugehen, für den ist Inspiration Mining genau jetzt die wohl spannendste Story des Jahres!

Risiken ohne Schönfärberei: Nur für echte Chancen-Jäger!

Wir haben die gigantischen Chancen, die bahnbrechende Technologie und das historische Timing analysiert. Doch zur absoluten professionellen Wahrheit gehört auch ein ungeschönter Blick in den Maschinenraum: Junior-Explorer wie Inspiration Mining sind hochspekulative Finanzinstrumente.

Wer die monumentale Hebelwirkung dieser Aktie für sein Depot nutzen möchte, muss die Spielregeln dieses Segments genau kennen - und zwar ohne Wenn und Aber. Hier sind die harten Fakten, die jeder Investor auf dem Schirm haben muss:

Der Bohrloch-Faktor (Alles oder Nichts): Das offensichtlichste Risiko überhaupt. Die KI-gestützte AMRT-Analyse, der nachgewiesene geologische Trend und die sensationellen Nachbar-Treffer maximieren die Erfolgswahrscheinlichkeit massiv - doch sie sind keine Garantie. Am Ende zählt nur, was die Bohrkrone tatsächlich ans Tageslicht befördert. Enttäuschen die Bohrkerne, korrigiert der Kurs gnadenlos.

Das offensichtlichste Risiko überhaupt. Die KI-gestützte AMRT-Analyse, der nachgewiesene geologische Trend und die sensationellen Nachbar-Treffer maximieren die Erfolgswahrscheinlichkeit massiv - doch sie sind keine Garantie. Am Ende zählt nur, was die Bohrkrone tatsächlich ans Tageslicht befördert. Enttäuschen die Bohrkerne, korrigiert der Kurs gnadenlos. Die Unwägbarkeiten der Wildnis: Im rauen Norden Saskatchewans spielt die Natur die Hauptrolle. Ob extremes Wetter, logistische Herausforderungen in abgelegenen Gebieten oder lange Wartezeiten in den überlasteten Prüflaboren - Verzögerungen im Zeitplan können jederzeit auftreten und erfordern von Anlegern ein starkes Nervenkostüm.

Im rauen Norden Saskatchewans spielt die Natur die Hauptrolle. Ob extremes Wetter, logistische Herausforderungen in abgelegenen Gebieten oder lange Wartezeiten in den überlasteten Prüflaboren - Verzögerungen im Zeitplan können jederzeit auftreten und erfordern von Anlegern ein starkes Nervenkostüm. Das Verwässerungs-Risiko: Die aktuelle Flow-Through-Finanzierung hat die Kassen für die anlaufende Kampagne perfekt gefüllt. Sollte das Programm jedoch unerwartet ausgeweitet werden müssen oder Folgearbeiten anstehen, wird neues Kapital benötigt. Erfolgt dies in einer Schwächephase des Kurses, droht eine Verwässerung für Altaktionäre.

Die aktuelle Flow-Through-Finanzierung hat die Kassen für die anlaufende Kampagne perfekt gefüllt. Sollte das Programm jedoch unerwartet ausgeweitet werden müssen oder Folgearbeiten anstehen, wird neues Kapital benötigt. Erfolgt dies in einer Schwächephase des Kurses, droht eine Verwässerung für Altaktionäre. Extreme Volatilität durch dünne Liquidität: Bei einem Nanocap mit einer so engen Aktionärsstruktur und einer Marktkapitalisierung von nur rund 5,3 Mio. CAD sind die täglichen Handelsvolumina naturgemäß gering. Das bedeutet für Sie: Schon relativ kleine Kauf- oder Verkaufsaufträge können den Kurs wie ein Katapult nach oben schießen lassen - oder eben scharf nach unten drücken.

Bei einem Nanocap mit einer so engen Aktionärsstruktur und einer Marktkapitalisierung von nur rund 5,3 Mio. CAD sind die täglichen Handelsvolumina naturgemäß gering. Das bedeutet für Sie: Schon relativ kleine Kauf- oder Verkaufsaufträge können den Kurs wie ein Katapult nach oben schießen lassen - oder eben scharf nach unten drücken. Die Abhängigkeit vom globalen Rohstoff-Sentiment: Ein Junior-Explorer tanzt niemals allein. Wenn die Weltmärkte in eine breite "Risk-Off"-Phase übergehen oder der Rohstoffsektor temporär korrigiert, zieht das auch fundamental hervorragend aufgestellte Werte wie Inspiration Mining vorübergehend mit nach unten.

Ein Junior-Explorer tanzt niemals allein. Wenn die Weltmärkte in eine breite "Risk-Off"-Phase übergehen oder der Rohstoffsektor temporär korrigiert, zieht das auch fundamental hervorragend aufgestellte Werte wie Inspiration Mining vorübergehend mit nach unten. Das ultimative Risiko - Der Totalverlust: Im absoluten Worst Case, wenn alle Projekte fehlschlagen und das Kapital verzehrt ist, kann ein Junior-Explorer auf Null fallen. Deshalb gilt das goldene Gesetz des Risikomanagements: Niemals Haus und Hof auf einen einzelnen Nanocap setzen - egal, wie elektrisierend und perfekt die Story klingt!

Warum genau hier das ganz große Geld verdient werden kann

Warum gehen Profi-Anleger dieses Risiko trotzdem ein? Weil im Finanzwesen ein unumstößliches Gesetz gilt: Ohne extremes Risiko gibt es keine extremen Renditen.

Inspiration Mining hat durch seine exzellente Vorarbeit, die gesicherte Finanzierung bei 0,15 CAD und das sensationelle Nachbarschaftsumfeld die Risiken so weit minimiert, wie es für einen Nanocap im Mai 2026 überhaupt nur möglich ist. Wer bereit ist, dieses kalkulierte Risiko als Beimischung im Depot zu akzeptieren, positioniert sich in der ersten Reihe für eine der potenziell explosivsten Kursstorys des Jahres!

Das finale Urteil: Die Stunde der Wahrheit für Inspiration Mining!

Inspiration Mining Corp. (WKN: A425BW, ISIN: CA45791Q1000) steht ohne jeden Zweifel am absolut entscheidenden Scheideweg ihrer Unternehmensgeschichte. Selten hat man bei einem Nanocap ein so perfekt ineinandergreifendes Zahnradwerk aus Erfolgsfaktoren gesehen:

Das Diamantbohrprogramm auf Rottenstone North läuft auf Hochtouren.

läuft auf Hochtouren. Die hochspezialisierte Crew ist vor Ort und die Maschinen arbeiten.

Die Kassen sind durch die clevere Premium-Finanzierung prall gefüllt.

Der Kupferpreis thront auf einem historischen Allzeithoch von bis zu 13.000 USD.

Und der geologische Trend ist durch die sensationelle 100%-Trefferquote des Nachbarn bereits eindrucksvoll validiert!

Wenn die Bohrkrone in den kommenden Wochen auch nur ansatzweise das liefert, was die KI-gestützten AMRT-Satellitendaten und die Grenzfunde versprechen, dann kennt diese Aktie bei einer aktuellen, fast schon lächerlich winzigen Marktkapitalisierung von gerade einmal 5,3 Mio. CAD theoretisch nur eine Richtung: Steil nach oben!

Ein ehrliches Wort zum Schluss: Sind Sie bereit für den möglichen Hebel?

Natürlich bleibt die Kehrseite der Medaille bestehen: Wenn der Bohrer wider Erwarten nicht liefert, bleibt Inspiration Mining vorerst ein frühphasiger Explorer mit riesigem Landpaket, der zu einem späteren Zeitpunkt neues Kapital aufnehmen muss.

Doch genau diese brutale, mathematische Asymmetrie macht das Investment im Sommer 2026 zu einem der faszinierendsten und elektrisierendsten Setups im gesamten Rohstoffsektor!

Das richtige Mindset für den Erfolg:

Risikobereite Anleger, die eine hochspekulative Beimischung für ihr Depot suchen und eine echte Leidenschaft für die explosive Dynamik des Junior-Mining-Sektors mitbringen, finden hier vielleicht eine Jahrhundert-Chance zum perfekten Timing. Wer das ehrliche Risiko als Katalysator für exorbitante Gewinne akzeptiert, ist im exakt richtigen Mindset für diesen Wert!

Wer einen sicheren Hafen oder planbare Dividenden sucht, ist bei Inspiration Mining definitiv an der falschen Adresse - und das ist auch völlig in Ordnung. Junior-Mining ist nichts für schwache Nerven. Doch für all jene, die die unbändige Kraft eines unentdeckten Kupfer-Ausbrechers im heißesten Markt aller Zeiten miterleben wollen, ist jetzt der Moment gekommen, die Aktie ganz oben auf die Watchlist zu setzen, bevor eben aus einem solchen Junior-Explorer der sichere Hafen mit planbaren Dividenden werden kann.

Der Countdown läuft

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website von Inspiration Mining unter inspirationminingcorp.com sowie in den auf SEDAR+ eingereichten Unterlagen unter sedarplus.ca.

Wir wünschen Ihnen eine gute Hand bei Ihren Investmententscheidungen - und senden spekulative Grüße aus der Mining-Investor-Redaktion.

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