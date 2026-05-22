Erst vor einer Woche testete die Versamt-Aktie ihr Allzeithoch bei 13,30 US$. In den letzten Tagen korrigierte der Aktienkurs des kanadischen Rohstoff-Royalty-Unternehmens aber leicht nach unten. Holt die Aktie nur Luft für den nächsten Angriff auf den historischen Höchststand oder müssen sich Anleger auf einen weiteren Kursrückgang einstellen? Atemberaubendes Wachstum Wenn man einen Blick auf die vor einer Woche vorgestellten Quartalszahlen wirft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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