© Foto: Kevin Wolf - FR33460 APFedex, Dermapharm, Daimler Truck und Volvo: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.JPMorgan hebt das Kursziel für Fedex an Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 432 auf 460 US-Dollar (von 371,20 auf 395,25 Euro) angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Brian Ossenbeck sieht dem Quartalsbericht des Transportriesen am 23. Juni optimistisch entgegen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Auch die Abspaltung des Frachtgeschäfts am 1. Juni sieht er positiv für das Chance/Risiko-Verhältnis. Das Interesse von Langfristanlegern dürfte wieder anziehen, sobald die spezifischen Triebfedern und Finanzdaten des Restkonzerns …Den vollständigen Artikel lesen
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