Die Battalion Oil-Aktie bleibt ein Wert für extrem risikobereite Trader. Nach der explosiven Rally bis 29,70 US$ folgte ein fast vollständiger Abverkauf von rund -95%, womit der Titel wieder in Richtung seiner alten Tiefzone zurückfällt. Bereits in der letzten Analyse wurde davor gewarnt, dass die Bewegung nach unten noch nicht abgeschlossen sein muss - genau dieses Szenario setzt sich nun fort. Es kann noch tiefer gehen Was Anfang 2026 noch wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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