Die Aktie von Versamet Royalties hat in den vergangenen Tagen eindrucksvoll gezeigt, warum sie derzeit zu den spannendsten Wachstumsstories im Rohstoffsektor zählt. Zwar kam es nach den jüngsten Rekordzahlen zunächst zu klassischen "Sell-the-News"-Gewinnmitnahmen, doch inzwischen zieht der Titel wieder deutlich an und zeigt dabei bemerkenswerte relative Stärke gegenüber vielen Rohstoffwerten und den zuletzt schwankenden Metallpreisen. Umsatz explodiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de