Zur Hauptversammlung (HV) am 9. Juni 2026 im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München haben die Aktionäre von Westwing - zumindest auf dem Papier - ein stattliches Programm vor sich. Immerhin 37 Seiten umfasst die HV-Einladung. Vieles davon ist Standard. Aber es gibt eben auch gesellschaftsrechtliche Änderungen zwischen der Westwing GmbH - hier findet quasi das operative Geschäft des Einrichtungsspezialisten statt - und der Westwing Management GmbH zur Optimierung der Unternehmensstruktur. Zudem steht eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auf der Agenda. Eine Dividende ist dagegen - wie in all den Jahren zuvor seit dem IPO im Oktober 2018 - kein Thema. Und auch wenn auf dem Aktionärstreffen formal nur über das Jahr 2025 entschieden wird: Ein zentrales Thema dürfte sein, wie das Unternehmen mit den im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Kosten für Transport und Logistik umgeht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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