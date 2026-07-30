EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.07.2026 / 14:27 CET/CEST

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Westwing Group SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab München, Deutschland, 30. Juli 2026 - Mit Bekanntgabe vom 5. Februar 2026 hatte die Westwing Group SE (die "Gesellschaft") gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 700.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 8,0 Millionen Euro (das "Aktienrückkaufprogramm") bekannt gegeben. Das Aktienrückkaufprogramm begann am 9. Februar 2026 und sollte spätestens mit Ablauf des 31. Juli 2026 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete vorzeitig am 29. Juli 2026, weil das für das Aktienrückkaufprogramm vorgesehene maximale Gesamtkaufpreisvolumen von bis zu 8,0 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) ausgeschöpft war. In dem Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis zum Ende des 29. Juli 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 512.118 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 2,61% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 15,6214. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 7.999.988,35 zurückgekauft. Dabei wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl zurück- erworbener Aktien Aggregiertes Volumen (EUR) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 9. Februar 2026 4.075 69.525 17,0612 10. Februar 2026 4.415 74.992 16,9858 11. Februar 2026 4.550 77.320 16,9934 12. Februar 2026 4.620 76.326 16,5208 13. Februar 2026 4.750 77.313 16,2764 16. Februar 2026 4.850 81.620 16,8288 17. Februar 2026 4.550 77.356 17,0013 18. Februar 2026 4.650 78.441 16,8690 19. Februar 2026 4.837 83.312 17,2239 20. Februar 2026 5.000 85.272 17,0545 23. Februar 2026 5.050 86.055 17,0406 24. Februar 2026 3.548 60.639 17,0912 25. Februar 2026 5.300 94.520 17,8340 26. Februar 2026 4.883 86.149 17,6426 27. Februar 2026 5.800 102.992 17,7572 2. März 2026 5.900 104.946 17,7874 3. März 2026 6.500 105.905 16,2930 4. März 2026 3.296 55.223 16,7546 5. März 2026 5.600 95.234 17,0060 6. März 2026 5.182 87.911 16,9646 9. März 2026 5.600 93.623 16,7184 10. März 2026 5.550 96.354 17,3610 11. März 2026 3.191 55.606 17,4260 12. März 2026 5.400 91.292 16,9060 13. März 2026 5.400 87.204 16,1489 16. März 2026 3.342 55.441 16,5892 17. März 2026 4.415 74.332 16,8362 18. März 2026 2.426 42.017 17,3195 19. März 2026 4.505 74.957 16,6385 20. März 2026 4.423 72.459 16,3824 23. März 2026 5.200 83.208 16,0015 24. März 2026 5.700 91.248 16,0085 25. März 2026 5.900 94.092 15,9479 26. März 2026 5.800 91.210 15,7259 27. März 2026 6.100 89.027 14,5946 30. März 2026 6.300 86.350 13,7064 31. März 2026 6.434 86.047 13,3739 1. April 2026 6.600 92.105 13,9552 2. April 2026 6.700 90.800 13,5522 7. April 2026 6.900 95.303 13,8121 8. April 2026 6.900 100.044 14,4991 9. April 2026 7.000 99.707 14,2438 10. April 2026 6.893 101.226 14,6853 13. April 2026 7.200 108.297 15,0413 14. April 2026 5.968 90.362 15,1411 15. April 2026 6.917 108.530 15,6903 16. April 2026 7.700 117.359 15,2414 28. April 2026 6.363 85.457 13,4303 29. April 2026 1.732 22.728 13,1225 30. April 2026 2.281 30.205 13,2419 4. Mai 2026 5.000 65.569 13,1137 5. Mai 2026 5.200 69.400 13,3462 6. Mai 2026 5.200 69.033 13,2755 7. Mai 2026 4.513 62.501 13,8491 8. Mai 2026 5.200 75.505 14,5203 11. Mai 2026 5.100 71.281 13,9766 12. Mai 2026 5.111 73.270 14,3357 13. Mai 2026 5.600 83.794 14,9632 14. Mai 2026 5.445 79.244 14,5536 15. Mai 2026 5.900 87.310 14,7983 18. Mai 2026 5.609 81.411 14,5144 19. Mai 2026 6.200 90.914 14,6636 20. Mai 2026 6.500 94.296 14,5071 21. Mai 2026 5.021 71.034 14,1473 22. Mai 2026 3.977 57.694 14,5070 25. Mai 2026 2.060 30.667 14,8867 26. Mai 2026 5.712 84.779 14,8423 27. Mai 2026 3.108 46.272 14,8881 28. Mai 2026 5.676 84.019 14,8025 29. Mai 2026 2.127 32.634 15,3429 10. Juni 2026 2.550 38.175 14,9706 11. Juni 2026 2.670 41.132 15,4053 12. Juni 2026 3.499 55.039 15,7298 15. Juni 2026 4.000 63.954 15,9886 16. Juni 2026 4.100 65.263 15,9178 17. Juni 2026 3.800 59.858 15,7521 18. Juni 2026 3.700 61.775 16,6960 19. Juni 2026 3.700 61.261 16,5570 22. Juni 2026 4.000 67.079 16,7697 23. Juni 2026 4.100 68.539 16,7169 24. Juni 2026 3.900 65.363 16,7597 25. Juni 2026 4.050 66.662 16,4597 26. Juni 2026 3.900 63.016 16,1579 29. Juni 2026 4.050 69.495 17,1592 30. Juni 2026 4.200 71.547 17,0351 1. Juli 2026 4.500 75.416 16,7591 2. Juli 2026 4.500 76.368 16,9706 3. Juli 2026 4.750 78.850 16,6000 6. Juli 2026 5.050 83.927 16,6192 7. Juli 2026 5.200 84.996 16,3454 8. Juli 2026 5.350 85.967 16,0686 9. Juli 2026 5.750 92.004 16,0007 10. Juli 2026 6.200 98.018 15,8094 13. Juli 2026 6.000 92.068 15,3447 14. Juli 2026 5.500 83.771 15,2311 15. Juli 2026 3.073 46.230 15,0439 16. Juli 2026 2.228 35.197 15,7976 17. Juli 2026 2.479 38.677 15,6018 20. Juli 2026 3.761 59.011,60 15,6904 21. Juli 2026 5.353 83.199,50 15,5426 22. Juli 2026 4.695 72.648,85 15,4737 23. Juli 2026 3.987 60.553,50 15,1877 24. Juli 2026 5.290 80.672,60 15,2500 27. Juli 2026 2.711 41.762,85 15,4050 28. Juli 2026 3.021 45.092,65 14,9264 29. Juli 2026 6.046 89.132,05 14,7423 Summe 512.118 7.999.988,35 15,6214

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026 veröffentlicht. Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt. München, 30. Juli 2026 Westwing Group SE Der Vorstand



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