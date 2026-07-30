EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE
/ Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - Abschlussmeldung für Aktienrückkaufprogramm
Westwing Group SE schließt Aktienrückkaufprogramm ab
München, Deutschland, 30. Juli 2026 - Mit Bekanntgabe vom 5. Februar 2026 hatte die Westwing Group SE (die "Gesellschaft") gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 700.000 Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal bis zu 8,0 Millionen Euro (das "Aktienrückkaufprogramm") bekannt gegeben.
Das Aktienrückkaufprogramm begann am 9. Februar 2026 und sollte spätestens mit Ablauf des 31. Juli 2026 enden. Das Aktienrückkaufprogramm endete vorzeitig am 29. Juli 2026, weil das für das Aktienrückkaufprogramm vorgesehene maximale Gesamtkaufpreisvolumen von bis zu 8,0 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) ausgeschöpft war.
In dem Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis zum Ende des 29. Juli 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 512.118 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft erworben. Dies entspricht einem rechnerischen Anteil von ungefähr 2,61% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Der Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 15,6214. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 7.999.988,35 zurückgekauft.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026 veröffentlicht.
Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) durchgeführt.
München, 30. Juli 2026
Westwing Group SE
Der Vorstand
30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|LEI Code:
|529900BN8B4KAHILIX84
|Ende der Mitteilung
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