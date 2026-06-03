© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAISpace-Aktien erleben an der Börse einen Mega-Boom, befeuert auch durch den SpaceX-IPO. Doch viele Weltraum-Firmen schreiben massive Verluste. Ist der Space-Aktien-Hype die Südsee-Blase des 21. Jahrhunderts?Raketen, Satelliten, Mondmissionen und Space-Aktien mit Kursgewinnen von 200 Prozent seit Jahresbeginn lassen die Herzen von Glücksrittern schneller schlagen. Doch wenn Anleger vom All und vom schnellen Gewinn träumen, steigen die Kurse oft schneller als die Umsätze. Profite gibt es meist noch überhaupt nicht. Manchem drängt sich deshalb die unbequeme Frage auf: Sind Space-Aktien vielleicht die Südsee-Aktien des 21. Jahrhunderts? Der Versuch einer Annäherung. Die Südsee-Aktienblase des …
Enthaltene Werte: US46269C1027,US74280R2058,US00217D1000,IE000YU9K6K2,US46125A1007,US7731211089Den vollständigen Artikel lesen
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