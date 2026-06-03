Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
UraniumX blickt nach frühem Bohr-Erfolg in eine goldene Zukunft der Atomkraft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 549309 | ISIN: DE0005493092 | Ticker-Symbol: BVB
Xetra
03.06.26 | 17:35
3,090 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,0803,08523:00
3,0803,08521:08
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADESSO
ADESSO SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADESSO SE60,30-2,27 %
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG76,40+3,24 %
BASLER AG29,300-1,68 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA3,0900,00 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE186,60-1,48 %
HOCHTIEF AG495,20+3,12 %
JUNGHEINRICH AG23,740-1,58 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE21,900-8,37 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE31,200-2,22 %
REDCARE PHARMACY NV50,40+5,44 %
SILTRONIC AG104,50+0,87 %
STROEER SE & CO KGAA35,540-6,03 %
SUSS MICROTEC SE97,95+4,20 %
VERVE GROUP SE1,662+1,03 %
VINCORION SE18,010-0,66 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.