Verve gewinnt den ADWEEK Tech Stack Award 2026 in der Kategorie "Mobile Product/Platform"
Auszeichnung würdigt die mobile Performance-Plattform von Verve nach einer erfolgreichen SKAdNetwork-Kampagne mit LinkedIn.
STOCKHOLM, 4. August 2026 - Verve gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Gewinner des ADWEEK Tech Stack Award 2026 in der Kategorie "Mobile Product/Platform" gekürt wurde. Die Auszeichnung würdigt die Zusammenarbeit von Verve mit LinkedIn, bei der der Performance-DSP "Dataseat" dem beruflichen Netzwerk geholfen hat, Nutzerakquisitionskampagnen innerhalb der SKAdNetwork-Umgebung (SKAN) von Apple zu optimieren und so messbare Verbesserungen der Kampagnenleistung zu erzielen.
Die prämierte Einreichung zeigt, wie die "Mobile-First"-Technologie von Verve es LinkedIn ermöglichte, das App-Wachstum in einem zunehmend ID-losen Ökosystem durch intelligente Kampagnenoptimierung und fortschrittliche Messfunktionen voranzutreiben. Zudem untermauert sie die übergeordnete Vision des Unternehmens als "Mobile-First"-Plattform für Advertising Intelligence.
"Wir sind stolz darauf, dass unsere Zusammenarbeit mit LinkedIn von ADWEEK gewürdigt wurde", sagte Alessandro Giuliani, Chief Revenue Officer bei Verve. "Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, Werbetreibenden dabei zu helfen, durch führende mobile Technologie, einzigartige Daten und über KI messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."
Die Kampagne erzielte
Die ADWEEK Tech Stack Awards würdigen Technologieunternehmen, Plattformen und Produkte, die durch Innovation und messbare Auswirkungen auf Kunden die Zukunft von Marketing und Werbung gestalten.
Lesen Sie die vollständige LinkedIn-Fallstudie: https://verve.com/case-studies/linkedin/
Medienkontakt
Corentine Aronica
Corporate Communications Director
corentine.aronica@verve.com
Über Verve
Verve ist die "Mobile-First"-Plattform für Advertising Intelligence, die Werbetreibende und Publisher im offenen Internet miteinander verbindet. Geleitet von seiner Mission "Let's make media better" kombiniert Verve proprietäre Mobilfunkdaten, KI-gestützte Analysen und Premium-Medien, um Werbetreibenden dabei zu helfen, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen, und Publishern gleichzeitig zu ermöglichen, den Wert ihrer Zielgruppen zu maximieren. Die Plattform wurde für eine "Mobile-First"-Welt entwickelt und erreicht Verbraucher über In-App-Anwendungen, Connected TV und andere aufstrebende Kanäle. Damit bietet sie eine transparente, leistungsstarke Alternative zu "Walled Gardens".
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Emittent/Herausgeber: Verve Group SE
Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation
04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
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|E-Mail:
|investors@verve.com
|Internet:
|www.verve.com
|ISIN:
|SE0018538068
|WKN:
|A3D3A1
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|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; FNSE
|LEI Code:
|391200UIIWMXRLGARB95
|EQS News ID:
|2376920
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|EQS-Media
2376920 04.08.2026 CET/CEST
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