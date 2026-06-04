Die Aktie von Plug Power hat sich seit Ende Februar mehr als verdoppelt. Anfang der Woche wurde die Marke von 4 USD geknackt. Doch so langsam muss die Rally mit operativen Nachrichten untermauert werden. Zuletzt gab es immerhin eine Kapitalstärkung. Bei First Hydrogen hat die Neubewertung gerade erst begonnen. Das Unternehmen will bei Robotik und Drohnen mitmischen. Dabei setzt man auf eine interessante Nische in den Milliardenmärkten. Die Aktie erscheint nicht teuer. Bei Renk raten Analysten zum Einstieg, allerdings sinkt das Kursziel. Allerdings fehlt es wie im gesamten Rüstungssektor an Momentum. Doch dies könnte sich schon bald ändern. Eine Rüstungsmesse steht an und Renk gibt einen interessanten Ausblick.Den vollständigen Artikel lesen ...
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