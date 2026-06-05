Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Das Börsenkarussell dreht sich seit Wochen um denselben Sektor: Technologie! Langweilig? Eher nicht, denn neben horrenden Aufwertungen bei den Publikumslieblingen gibt es auch immer interessante Follower und IPOs, welche Anleger im Auge behalten sollten. In rund 8 Tagen geht es mit Elon Musks SpaceX an die Börse. Dann passt der Titel "MAG7" auch nicht mehr, denn vom ersten Tag weg rechnen Marktexperten mit Bewertungen von etwa 2 Billionen USD. Der nächste Superlativ wäre dann erreicht und macht Visionär und schillernden Gründer Musk zum ersten Billionär auf diesem Planeten. Bei der erreichten Geschwindigkeit mag nun manchem schwindlig werden. Für die, die an Bord bleiben, heißt es Anschnallen, Augen zu und durch! Unsere Auswahltitel Marvell, Super Micro Computer und Antimony Resources sorgen für einen gesunden Mix aus Wachstum und kritischen Knappheiten. Eine gute Selektion für einen heißen Sommer.Den vollständigen Artikel lesen ...
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