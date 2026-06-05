The following instruments on XETRA do have their first trading 05.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.06.2026
Aktien
1 US04956D1072 Atmus Filtration Technologies Inc.
2 CA0964271096 BluMetric Environmental Inc.
3 AU0000386310 Decidr Ai Industries Ltd.
4 US15130G8657 Cemtrex Inc.
5 CA45674Q4097 INEO Tech Corp.
6 CA8119271028 Seabridge Gold Inc.
7 US8321545043 Smith Micro Software Inc.
8 CA92767B2049 Vireo Growth Inc.
Anleihen
1 DE000HEL0WL3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
2 DE000HEL0WJ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
3 DE000HEL0WG3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.06.2026
Aktien
1 US04956D1072 Atmus Filtration Technologies Inc.
2 CA0964271096 BluMetric Environmental Inc.
3 AU0000386310 Decidr Ai Industries Ltd.
4 US15130G8657 Cemtrex Inc.
5 CA45674Q4097 INEO Tech Corp.
6 CA8119271028 Seabridge Gold Inc.
7 US8321545043 Smith Micro Software Inc.
8 CA92767B2049 Vireo Growth Inc.
Anleihen
1 DE000HEL0WL3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
2 DE000HEL0WJ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
3 DE000HEL0WG3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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