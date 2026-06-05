Der Hannoversche Energieversorger Enercity will Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen für ein virtuelles Kraftwerk bündeln. Die Technologie liefert die britische Kraken. Das Energieunternehmen Enercity und der internationale Technologieanbieter Kraken gehen eine strategische Kooperation ein, um gemeinsam ein virtuelles Kraftwerk zu entwickeln. Das teilte der Versorger aus Hannover mit. Ziel der Partnerschaft sei, dezentrale Erzeugungsanlagen, Batteriespeicher und steuerbare Verbrauchseinrichtungen digital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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