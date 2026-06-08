Während der heiß erwartete Quantinuum-Börsengang Anleger enttäuschte, lieferte INNIO den deutlich besseren Start auf dem Parkett. Der Münchner Energietechnik-Spezialist profitiert vom Stromhunger der KI-Rechenzentren und zeigt, wonach die Börse derzeit wirklich sucht: Wachstum mit greifbaren Umsätzen. Eigentlich sollte Quantinuum der große Star der IPO-Woche werden. Der Quantencomputer-Spezialist kam mit viel Vorschusslorbeeren an die Börse, mit Honeywell im Rücken, Nvidia als Investor und der Hoffnung, Quantum Computing endgültig an der Wall Street zu etablieren. Doch nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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