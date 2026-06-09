Datum der Anmeldung:
05.06.2026
Aktenzeichen:
B3-71/26
Unternehmen:
1. KKR & Co. Inc., New York/USA; Erwerb eines Mehrheitsanteils und alleiniger Kontrolle über Taiyo Holdings Co., Ltd., Tokyo/Japan; 2. Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka/Japan; Erwerb eines Minderheitsanteils i.S.d. §37 Abs.1 Nr.4 GWB an Taiyo Holdings
Produktmärkte:
Leiterplatten (PCB) für Elektronik-Produkte, PCB-Chemikalien, PCB-Lötstoppmasken (PCB solder resist)
05.06.2026
Aktenzeichen:
B3-71/26
Unternehmen:
1. KKR & Co. Inc., New York/USA; Erwerb eines Mehrheitsanteils und alleiniger Kontrolle über Taiyo Holdings Co., Ltd., Tokyo/Japan; 2. Sekisui Chemical Co., Ltd., Osaka/Japan; Erwerb eines Minderheitsanteils i.S.d. §37 Abs.1 Nr.4 GWB an Taiyo Holdings
Produktmärkte:
Leiterplatten (PCB) für Elektronik-Produkte, PCB-Chemikalien, PCB-Lötstoppmasken (PCB solder resist)
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