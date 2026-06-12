The following instruments on XETRA do have their first trading 12.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.06.2026
Aktien
1 US76118A2050 Resona Holdings Inc. ADR
2 US84857N1072 Spirax Group PLC ADR
3 DK0064982565 Installatoergruppen A/S
4 SE0028825042 Stockholm Nordtech Group AB
5 US0536041041 AvePoint Inc.
6 US2960131058 ERock Inc.
7 US34520K1051 Forbright Inc.
8 AU0000378226 Skylark Minerals Ltd.
9 US84615Q1031 Space Exploration Technologies Corp.
10 US0191702085 All In FutureTech Alliance Inc.
11 CA0529421095 Automata Rare Earth Corp.
12 NO0013755728 Dellia Group ASA
13US92339H2004 Verano Holdings Corp.
Anleihen/ETF
1 FR00140190G7 Alstom S.A.
2 USY4899GHF38 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.
3 DE000A460J75 PNE AG
4 DE000A460KE7 RAG-Stiftung
5 DE000A4DFET5 Ranft Green Energy VI GmbH
6 XS3406773740 Royal Bank of Canada
7 XS3402712627 Akzo Nobel N.V.
8 USU2069EAC40 CoreWeave Inc.
9 FR0014019147 Dassault Systemes SE
10 DE000A460FG2 DS Investor GmbH
11 IT0005716714 Italien, Republik
12 US46817MAV90 Jackson Financial Inc.
13 XS3405545230 Stellantis N.V.
14 XS3405538888 Universal Music Group N.V.
15 XS3408822370 Arena Luxembourg Finance S.à r.l.
16 XS3408976507 Asian Development Bank (ADB)
17 XS3401046928 Avinor AS
18 ES0000106783 Comunidad Autónoma del País Vasco
19 XS3407456980 DNB Bank ASA
20 XS3397091573 ELM B.V.
21 US40139MBQ33 Guardian Life Global Funding
22 US486917AA50 Keel Infrastructure Corp.
23 US589400AC46 Mercury General Corp.
24 XS3406830052 Nordea Bank Abp
25 XS3404449061 Opec Fund for International Development
26 XS3406773666 Royal Bank of Canada
27 XS3330157572 Simon Global Development B.V.
28 XS3405546121 Stellantis N.V.
29 IT0005716805 UniCredit S.p.A.
30 IT0005716797 UniCredit S.p.A.
31 USU9226VBC01 Vistra Operations Company LLC
32 XS3405538961 Universal Music Group N.V.
33 DE000A5ENMT7 Bremen, Freie Hansestadt
34 DE000CZ46CU5 Commerzbank AG
35 US298785KT22 European Investment Bank (EIB)
36 IE00063SATO1 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)
37 IE000EH3AL25 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF - SEK (acc)
38 IE0002VU15G5 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (acc)
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.06.2026
Aktien
1 US76118A2050 Resona Holdings Inc. ADR
2 US84857N1072 Spirax Group PLC ADR
3 DK0064982565 Installatoergruppen A/S
4 SE0028825042 Stockholm Nordtech Group AB
5 US0536041041 AvePoint Inc.
6 US2960131058 ERock Inc.
7 US34520K1051 Forbright Inc.
8 AU0000378226 Skylark Minerals Ltd.
9 US84615Q1031 Space Exploration Technologies Corp.
10 US0191702085 All In FutureTech Alliance Inc.
11 CA0529421095 Automata Rare Earth Corp.
12 NO0013755728 Dellia Group ASA
13US92339H2004 Verano Holdings Corp.
Anleihen/ETF
1 FR00140190G7 Alstom S.A.
2 USY4899GHF38 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.
3 DE000A460J75 PNE AG
4 DE000A460KE7 RAG-Stiftung
5 DE000A4DFET5 Ranft Green Energy VI GmbH
6 XS3406773740 Royal Bank of Canada
7 XS3402712627 Akzo Nobel N.V.
8 USU2069EAC40 CoreWeave Inc.
9 FR0014019147 Dassault Systemes SE
10 DE000A460FG2 DS Investor GmbH
11 IT0005716714 Italien, Republik
12 US46817MAV90 Jackson Financial Inc.
13 XS3405545230 Stellantis N.V.
14 XS3405538888 Universal Music Group N.V.
15 XS3408822370 Arena Luxembourg Finance S.à r.l.
16 XS3408976507 Asian Development Bank (ADB)
17 XS3401046928 Avinor AS
18 ES0000106783 Comunidad Autónoma del País Vasco
19 XS3407456980 DNB Bank ASA
20 XS3397091573 ELM B.V.
21 US40139MBQ33 Guardian Life Global Funding
22 US486917AA50 Keel Infrastructure Corp.
23 US589400AC46 Mercury General Corp.
24 XS3406830052 Nordea Bank Abp
25 XS3404449061 Opec Fund for International Development
26 XS3406773666 Royal Bank of Canada
27 XS3330157572 Simon Global Development B.V.
28 XS3405546121 Stellantis N.V.
29 IT0005716805 UniCredit S.p.A.
30 IT0005716797 UniCredit S.p.A.
31 USU9226VBC01 Vistra Operations Company LLC
32 XS3405538961 Universal Music Group N.V.
33 DE000A5ENMT7 Bremen, Freie Hansestadt
34 DE000CZ46CU5 Commerzbank AG
35 US298785KT22 European Investment Bank (EIB)
36 IE00063SATO1 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)
37 IE000EH3AL25 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF - SEK (acc)
38 IE0002VU15G5 JPM All Country Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (acc)
© 2026 Xetra Newsboard