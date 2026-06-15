Nach einer beeindruckenden Rallye gönnt sich die Aktie von Versamet Royalties derzeit eine Verschnaufpause. Ende Mai markierte der Titel mit 19,06 CA$ noch ein neues Allzeithoch, ehe eine Korrektur von rund -20% einsetzte. Schwächere Rohstoffpreise und Gewinnmitnahmen sorgten für Gegenwind. Doch wer nur auf die jüngste Kursentwicklung blickt, könnte die eigentliche Story übersehen: Operativ läuft es für das kanadische Royalty-Unternehmen besser denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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