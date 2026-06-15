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WKN: A0EKK2 | ISIN: DE000A0EKK20 | Ticker-Symbol: SHB3
Düsseldorf
17.06.26 | 11:14
0,108 Euro
+35,00 % +0,028
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCHNIGGE CAPITAL MARKETS SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCHNIGGE CAPITAL MARKETS SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
15.06.2026 16:03 Uhr
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(2)

PTA-PVR: SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Hamburg (pta000/15.06.2026/15:30 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              SCHNIGGE Capital Markets SE 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900PXBQURUTRECB60 
Straße, Hausnr:         Beim Strohhause 27 
PLZ:              20097 
Ort:              Hamburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Matthias Bäumler Geburtsdatum: 30.06.1970

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Seed Synergies Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

5. Datum der Schwellenberührung 11.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   7,70          0,00             7,70           5.712.949 
  letzte   5,25          0,00             5,25 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE000A0EKK20 0             440.000            0,00          7,70 
  Summe:                      440.000                        7,70

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen         Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5%  Summe in %, wenn 5% 
                          oder höher         oder höher       oder höher 
- Matthias Bäumler 
- Seed Synergies Unternehmergesellschaft  7,70                         7,70 
(haftungsbeschränkt)

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 15.06.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCHNIGGE Capital Markets SE 
           Beim Strohhause 27 
           20097 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Anita Roßbach 
Tel.:         +49 40 555 029 8880 
E-Mail:        arossbach@schnigge.de 
Website:       www.schnigge.de 
ISIN(s):       DE000A0EKK20 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781530200940 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

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