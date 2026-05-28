DJ PTA-PVR: SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Hamburg (pta000/28.05.2026/09:29 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: SCHNIGGE Capital Markets SE Legal Entity Identifier (LEI): 529900PXBQURUTRECB60 Straße, Hausnr: Beim Strohhause 27 PLZ: 20097 Ort: Hamburg, Deutschland
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Manfred Schmidt Geburtsdatum: 09.05.1961
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung 08.05.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 4,38 0,00 4,38 5.712.949 letzte n/a n/a n/a Mitteilung
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)
ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A0EKK2 250.000 0 4,38 0,00 Summe: 250.000 4,38
b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00
b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %
10. Sonstige Informationen
Datum 11.05.2026
(Ende)
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Aussender: SCHNIGGE Capital Markets SE Beim Strohhause 27 20097 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Anita Roßbach Tel.: +49 40 555 029 8880 E-Mail: arossbach@schnigge.de Website: www.schnigge.de ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1779953340459 ]
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May 28, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)