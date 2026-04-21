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WKN: A0EKK2 | ISIN: DE000A0EKK20 | Ticker-Symbol: SHB3
Düsseldorf
21.04.26 | 08:21
0,160 Euro
+3,23 % +0,005
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SCHNIGGE CAPITAL MARKETS SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCHNIGGE CAPITAL MARKETS SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
21.04.2026 10:51 Uhr
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(1)

PTA-PVR: SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

SCHNIGGE Capital Markets SE: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Hamburg (pta000/21.04.2026/10:18 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              SCHNIGGE Capital Markets SE 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900PXBQURUTRECB60 
Straße, Hausnr:         Beim Strohhause 27 
PLZ:              20097 
Ort:              Hamburg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Peter Hufnagel Geburtsdatum: 05.01.1968

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. MERIDIANA Capital Markets SE

5. Datum der Schwellenberührung 13.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   23,86          0,00             23,68          5.712.949 
  letzte   13,84          0,00             13,84 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
  Summe:                      1.362.963                       23,86

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen     Stimmrechte in %, wenn 3% oder  Instrumente in %, wenn 5% oder  Summe in %, wenn 5% oder 
                    höher              höher             höher 
- Peter Hufnagel 
- MERIDIANA Capital Group 
GmbH 
- MERIDIANA Capital    23,86                               23,86 
Markets SE

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 17.04.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SCHNIGGE Capital Markets SE 
           Beim Strohhause 27 
           20097 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Anita Roßbach 
Tel.:         +49 40 555 029 8880 
E-Mail:        arossbach@schnigge.de 
Website:       www.schnigge.de 
ISIN(s):       DE000A0EKK20 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776759480312 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 04:18 ET (08:18 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

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