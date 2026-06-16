Die USA und der Iran haben sich laut Berichten auf den Wortlaut eines Abkommens bzw. einer Friedensvereinbarung zur Beendigung der Kämpfe verständigt. Die Details und die genauen Umsetzungen sind noch nicht bekannt, sollen aber am Freitag bei der Vertragsunterzeichnung in der Schweiz der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. An den Finanzmärkten senkt das kurzfristig die Risikoprämie für Erdöl und die Aktienmärkte reagieren mit einem freundlichen Start in die Handelswoche. Entscheidend wird in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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