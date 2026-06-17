Basel - Straumann sorgt zur Wochenmitte für eine positive Überraschung: Für das laufende Geschäftsjahr hat der Zahnimplantate-Spezialist seine Margenprognose mehr als verdoppelt. Investoren dürften aufatmen. Neu erwartet Straumann eine Ausweitung der Kern-EBIT-Marge 2026 um 140 bis 170 Basispunkte zu konstanten Wechselkursen von 2025, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte der Konzern einen Anstieg um 30 bis 60 Basispunkte in Aussicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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