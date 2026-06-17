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Dow Jones News
17.06.2026 08:51 Uhr
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PTA-News: NCTE AG: NCTE AG veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2024 -Zahlen vollständig bestätigt

DJ PTA-News: NCTE AG: NCTE AG veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2024 -Zahlen vollständig bestätigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: NCTE AG veröffentlicht testierten Jahresabschluss 2024 -Zahlen vollständig bestätigt

Oberhaching (pta000/17.06.2026/08:20 UTC+2)

Oberhaching, 17.06.2026 - Die NCTE AG hat gestern den testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das Jahr war geprägt von einem außergewöhnlich schwierigen Marktumfeld in den Kernbranchen E-Bike und Agrartechnik. Die finalen Zahlen entsprechen vollständig den bereits im April 2025 veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen.

Sorgfältige Prüfungsprozesse abgeschlossen

Die Veröffentlichung erfolgt später als üblich, da bestimmte Bewertungs- und Prüfungsprozesse im Jahresabschluss - vor dem Hintergrund des herausfordernden Marktumfelds - besonders sorgfältig durchgeführt wurden. Diese Prüfungen sind nun erfolgreich abgeschlossen.

Ergebnisse 2024 im Überblick

• Umsatz: 4,0 Mio. EUR • EBITDA: -1.022 TEUR • Jahresergebnis: -1.293 TEUR • Eigenkapital: 2,0 Mio. EUR

2024 blieb die Nachfrage in den volumenstarken Märkten hinter den Erwartungen zurück. Positive Entwicklungen in Motorsport, Medizintechnik und einzelnen Industrieanwendungen konnten dies nur teilweise kompensieren.

Blick nach vorn: Innovation und neue Anwendungen im Fokus

NCTE nutzte das Jahr 2024, um strategische Weichen für die kommenden Jahre zu stellen:

• Start und Fortschritt mehrerer zentraler Innovationsprojekte • Weiterentwicklung neuer Applikationen im Bereich Industrie, Agrar und E-Mobility • Stärkung technologischer Kernkompetenzen und Strukturen • Vorbereitung auf internationale Märkte

Die 2024 eingeleitete strategische Neuausrichtung wurde 2025 konsequent fortgesetzt - mit deutlich erhöhten F& E-Investitionen von 757 TEUR

Für das Geschäftsjahr 2025 hat NCTE bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht (Umsatz: 3,6 Mio. EUR, EBITDA: -1.640 TEUR). Für 2026 erwartet NCTE eine Stabilisierung auf Ergebnisebene bei steigendem Umsatz - mit einem Umsatz zwischen 5,4 und 4,4 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen 0,1 und -0,5 Mio. EUR.

Der testierte Jahresabschluss 2024 steht ab sofort auf der IR-Website der NCTE AG zur Verfügung https://ncte.com/ unternehmen/ir/.

(Ende)

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Aussender:      NCTE AG 
           Raiffeisenallee 3 
           82041 Oberhaching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        ir@ncte.de 
ISIN(s):       DE000A0LEZB2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781677200954 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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