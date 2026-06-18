Blue Moon Metals im Fokus: Zwei strategische Rohstoffe, zwei starke Brownfield-Projekte - mit Nussir und Springer könnte das Unternehmen den Weg zu einem künftigen Multi-Metall-Produzenten ebnen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18. Juni 2026; 5:37 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Rohstoffmärkte treten in eine neue Phase ein. Kupfer steht im Zentrum von Elektrifizierung, Stromnetzausbau, Elektromobilität und erneuerbaren Energien. Wolfram wiederum ist wegen Härte, Hitzebeständigkeit und strategischer Anwendungen für Industrie, Hochleistungswerkzeuge und bestimmte Verteidigungstechnologien ein kritischer Rohstoff von wachsender Bedeutung. Genau in diese beiden Engpassmärkte stößt Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) mit zwei fortgeschrittenen Projekten vor.

Blue Moon Metals vor dem nächsten Entwicklungsschritt

Entscheidend zu wissen ist, dass Blue Moon Metals (WKN: A413T9) nicht mehr nur eine klassische Explorationsstory ist. Mit der finalen Investitionsentscheidung für Nussir in Norwegen und der eingeleiteten Planung zur möglichen Wiederaufnahme der Springer-Wolfram-Mine in Nevada entsteht eine Unternehmensstory, die Rohstoffsicherheit, westliche Lieferketten und konkrete Projektentwicklung miteinander verbindet. Für Anleger ist das eine deutlich greifbarere Ausgangslage als bei vielen frühen Rohstoffentwicklern.

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) verfolgt eine klare Zwei-Projekt-Strategie: Kupfer in Europa und Wolfram in den USA. Nussir soll nach aktueller Planung im Jahr 2027 in Produktion gehen. Springer bietet zusätzlich die Chance, eine ehemals produzierende US-Wolframmine mit bestehender Infrastruktur wieder in Richtung Betrieb zu führen. Damit rückt Blue Moon in eine Phase vor, in der technische Umsetzung, Finanzierung, Zeitplan und Genehmigungen zu den entscheidenden Werttreibern werden.

Besonders wichtig ist die Finanzierung: Das Unternehmen erwartet, die noch ausstehenden geschätzten Investitionskosten von rund 184 Mio. USD über vorhandene Barmittel, verfügbare nicht gezogene Beträge aus dem zuvor angekündigten Projektfinanzierungspaket von bis zu 140 Mio. USD sowie die Bruttoerlöse aus der im Mai 2026 abgeschlossenen Bought-Deal-Finanzierung über rund 156 Mio. CAD abzudecken. Damit ist Nussir deutlich besser unterlegt als viele Projekte, die zwar Studien vorlegen, aber an der Finanzierung der Bauphase hängenbleiben.

Nussir: Norwegens Kupferprojekt mit strategischer Bedeutung!

Das Nussir-Projekt in Nordnorwegen ist der zentrale Baustein der aktuellen Blue-Moon-Story. Die aktualisierte Machbarkeitsstudie sieht eine untertägige Mine mit rund 13 Jahren Laufzeit und eine Förder- und Verarbeitungsanlage mit einer Nennkapazität von 6.000 Tonnen Erz pro Tag vor. Nach Unternehmensangaben ist der Start der Erzproduktion für Q3 2027 vorgesehen. Damit wäre Nussir eines der wenigen neuen Kupferprojekte in einer westlichen Tier-1-Region, das bereits einen konkreten Baupfad besitzt.

Die Ressourcen- und Reservenbasis unterstreicht die Größe des Projekts: Nussir verfügt über 28,72 Mio. Tonnen gemessene und angezeigte Mineralressourcen mit durchschnittlich 1,20% Kupferäquivalent sowie weitere 31,99 Mio. Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 1,23% Kupferäquivalent. Für die geplante Produktion entscheidend sind die in der Machbarkeitsstudie ausgewiesenen 24,98 Mio. Tonnen nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven mit durchschnittlich 0,99% Kupferäquivalent. Diese Reserven bilden die Grundlage für die geplante 13-jährige Minenlaufzeit.

Für Europa kommt ein strategischer Aspekt hinzu: Nussir wurde im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act als strategisches Projekt eingestuft. Damit erhält das Projekt zusätzliche Sichtbarkeit in einer Zeit, in der die EU ihre Abhängigkeit von externen Rohstofflieferketten verringern will. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) positioniert Nussir folglich nicht nur als wirtschaftliches Bergbauprojekt, sondern auch als möglichen Baustein westlicher Kupferversorgung.

Quelle: Blue Moon Metals Inc.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen der Machbarkeitsstudie sind der Grund, weshalb Nussir aktuell so stark in den Fokus rückt. Im Konsensszenario ergibt sich ein durchschnittlicher Jahresausstoß von rund 19.000 Tonnen Kupferäquivalent über die Minenlaufzeit. Der durchschnittliche jährliche freie Cashflow wird mit rund 77,2 Mio. USD angegeben. Der Nachsteuer-NPV bei 8% liegt bei 235 Mio. USD und die interne Verzinsung bei 19%. Im Spotpreis-Szenario der Studie steigt der Nachsteuer-NPV bei 8% auf 559 Mio. USD und die interne Verzinsung auf 31,2%. Gleichzeitig weist die Studie All-in Sustaining Costs von 2,05 US$/lb Kupfer im Konsensszenario und 1,14 US$/lb im Spotpreis-Szenario aus, jeweils nach Nebenproduktgutschriften.

Nussir verbindet Reserven, Finanzierungspfad, geplanten Produktionsstart, westliche Jurisdiktion und Kupferexponierung in einem Paket, das Blue Moon Metals (WKN: A413T9) erheblich näher an die Produzentenliga bringt. Die entscheidenden Prüfsteine bleiben Baufortschritt, Kostenkontrolle, Genehmigungs- und Umsetzungsrisiken sowie die weitere Entwicklung der Metallpreise.

Springer: Blue Moons zweite Rohstoff-Chance im Wolframmarkt!

Neben Nussir bietet Springer in Nevada eine strategische Ergänzung. Das Projekt ist keine klassische Greenfield-Entdeckung, sondern eine historische Wolframmine mit vorhandener Infrastruktur. Zum Komplex gehören unter anderem ein untertägiges Bergwerk, eine Aufbereitungsanlage und Anlagen zur Herstellung von Ammoniumparawolframat (APT), einem wichtigen Zwischenprodukt der Wolframindustrie. Genau diese vorhandene Infrastruktur könnte den Weg zu einer Wiederaufnahme grundsätzlich verkürzen, sofern technische, wirtschaftliche und genehmigungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt werden.

Quelle: Blue Moon Metals Inc.

Wolfram zählt zu den strategisch wichtigsten Metallen für Hartmetalle, industrielle Präzisionsanwendungen, Werkzeuge und bestimmte Hochleistungsbereiche. In einem Markt, der stark von wenigen Lieferregionen geprägt ist, kann eine potenzielle US-Produktion erheblich an Bedeutung gewinnen. Für Blue Moon Metals eröffnet Springer damit ein zweites, eigenständiges Wertfenster: Während Nussir die Kupferstory in Europa trägt, könnte Springer den Zugang zu einem kritischen US-Rohstoffmarkt schaffen.

Die mögliche Wiederaufnahme von Springer basiert derzeit nicht auf einer aktuellen Machbarkeitsstudie mit ausgewiesenen Mineralreserven, die die technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit nachweist. Blue Moon selbst weist darauf hin, dass Projekte, die ohne aktuelle Machbarkeitsstudie in Richtung kommerzielle Produktion vorangetrieben werden, ein erhöhtes technisches und wirtschaftliches Risiko tragen. Springer bleibt damit eine hochspannende, aber klar risikobehaftete Ergänzung zu Nussir.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-announces-investment-decision-for-the-development-of-its-nussir-project/

Fazit: Blue Moon Metals rückt in eine neue Unternehmensphase vor

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) hat mit der finalen Investitionsentscheidung für Nussir einen Meilenstein erreicht, den viele Rohstoffentwickler nie schaffen: den Übergang von Studie und Planung in die konkrete Bauphase. Gleichzeitig erweitert Springer die Story um Wolfram, einen Rohstoff, der in westlichen Lieferketten strategisch immer wichtiger wird. Die Kombination aus Kupfer in Norwegen und Wolfram in Nevada macht Blue Moon Metals zu einer der spannendsten Kritische-Metalle-Storys in westlichen Jurisdiktionen.

Nicht zu unterschätzen ist zudem die breitere Projektbasis: Blue Moon Metals (WKN: A413T9) verfügt nach Unternehmensangaben über fünf Brownfield-Polymetallprojekte in Norwegen und den USA. Nussir und Springer stehen aktuell klar im Zentrum der nächsten Entwicklungsschritte, während die weiteren Projekte zusätzliches optionales Entwicklungs- und Explorationspotenzial bieten.

Die Chancen sind klar sichtbar: Kupfer bleibt ein Schlüsselmetall der Elektrifizierung, Wolfram gewinnt im geopolitischen Rohstoffumfeld an Gewicht und Blue Moon Metals hat bei Nussir einen konkreten Zeit- und Finanzierungsrahmen vorgelegt. Ebenso klar bleibt aber: Der Bau von Nussir, die Kostenkontrolle, der Zeitplan, die weitere Bewertung von Springer und die Entwicklung der Metallpreise entscheiden darüber, ob aus dem starken Setup tatsächlich ein neuer Multi-Metall-Produzent entsteht. Gelingt die Umsetzung, könnte Blue Moon Metals (WKN: A413T9) eine bemerkenswerte Position im westlichen Markt für kritische Metalle einnehmen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Blue Moon Metals Inc. (News Releases vom 16.04.2026, 27.04.2026, 06.05.2026 und Projektseiten/Corporate Presentation); EU Critical Raw Materials Act / Strategic Projects; USGS Mineral Commodity Summaries; öffentlich zugängliche Marktinformationen. Preisindikationen dienen nur als Marktindikator. Verwendete Bilder/Grafiken: Blue Moon Metals Inc. und Commodity-TV; Nutzung nur im Rahmen der vorliegenden Freigabe bzw. der jeweiligen Rechteinhaber. Titelbild: shutterstock https://www.shutterstock.com/de/images

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