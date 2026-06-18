Boris Polenske tritt gerade ordentlich aufs Pedal. Kein Wunder: Jetzt, wo der gesetzliche Rahmen für die ab Anfang 2027 geltende Modernisierung der Fahrschulausbildung steht, will der CEO von 123fahrschule zeigen, was künftig alles geht. Zum Programm gehört dabei auch eine Extrawebseite mit allen Details zur Fahrschulreform 2027 - gleich versehen mit dem Aufruf an kleinere Fahrschulen oder auch Freelancer, sich dem Digitalkonzept des Kölner Unternehmens anzuschließen. Zudem steht am 1. Oktober 2026 der Launch der Plattform 123preisvergleich.de an, mit dem sich die 123fahrschule neue Erlösquellen - etwa über die Vermittlung von Kfz-Versicherungen oder Mitgliedschaften in Automobilclubs - erschließen will....Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de