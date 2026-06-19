Die Versamet-Aktie pendelte in den letzten zwei Monaten in einem Kurskorridor zwischen 11 und 13,50 US$ auf und ab. Damit trotzte das kanadische Royalty-Unternehmen der zuletzt schwachen Preisentwicklung bei Gold und Silber. Wie könnte es nun weitergehen? Metallpreise in einer Konsolidierungsphase Die Rohstoffpreise erlebten in den letzten Monaten eine Konsolidierungsphase. Der Goldpreis ging seit seinem Höchststand Ende Januar um ca. 20% zurück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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