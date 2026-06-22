FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Hochtief ist ab Montag im deutschen Leitindex Dax . Für das Papier des Baukonzerns musste die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE weichen. Diese ist jetzt im MDax gelistet, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx Anfang Juni mitgeteilt hatte.

Im Index der mittelgroßen Werte sind ab Montag zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor, des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec notiert. Entfernt wurden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy, des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich . Diese sind stattdessen jetzt im SDax notiert.

In den Index der kleinen Werte sind zudem ab sofort LPKF, Vincorion, Basler und Asta Energy Solutions . Entfernt wurden neben den MDax-Aufsteigern Adesso, Borussia Dortmund, Verve und ProSiebenSat.1 .

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he

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