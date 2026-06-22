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WKN: 549309 | ISIN: DE0005493092 | Ticker-Symbol: BVB
Xetra
19.06.26 | 17:35
3,015 Euro
-1,15 % -0,035
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
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BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
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ADESSO
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ADESSO SE50,30-0,98 %
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG77,20+6,34 %
BASLER AG31,450+6,97 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA3,015-1,15 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE181,80+2,13 %
HOCHTIEF AG511,00-0,20 %
JUNGHEINRICH AG24,100-0,90 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE29,500+13,46 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE30,680+1,52 %
REDCARE PHARMACY NV66,35-1,19 %
SILTRONIC AG91,95-1,13 %
STROEER SE & CO KGAA35,540+1,78 %
SUSS MICROTEC SE111,70+8,76 %
VERVE GROUP MEDIA SE1,499+1,97 %
VINCORION SE18,050+9,86 %
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