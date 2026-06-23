© Foto: Michael Weber - imageBROKER.comDürren, Fluten und Rekordsommer zwingen die Welt zu Investitionen im zweistelligen Billionenbereich. Während Staaten und Verbraucher leiden, entsteht ein neuer Megatrend.Der Rekordsommer hält die Welt in Atem: Ausgetrocknete Böden, glühende Asphaltbahnen und Stromnetze am Rande des Kollapses sind längst keine Ausnahme mehr. Was für Menschen und Kommunen eine existenzielle Belastungsprobe darstellt, entwickelt sich an den globalen Finanzmärkten zu einem gewaltigen Investitionsmotor. Extremwetterlagen werden in den kommenden zehn Jahren weltweite Ausgaben von über 20 Billionen US-Dollar auslösen, prognostizieren die Analysten von Bloomberg Intelligence. Dadurch soll die globale Infrastruktur …
Enthaltene Werte: DE0008402215,DE0008430026,BMG7496G1033,DE0007037129,DE000A0DJ6J9,US05605H1005,DE000ENER6Y0,DE0007236101,IE000S9YS762Den vollständigen Artikel lesen
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