Nach einem starken Frühjahr hat der Wasserstoff Europa Index zuletzt wieder deutlich nachgegeben. Doch der Aktienkorb, in dem Wasserstoff-Spezialisten wie ITM Power oder Ceres sowie Industrieriesen wie Linde vertreten sind, könnte womöglich bald wieder neuen Schwung erhalten. Denn es gibt gute News. In Deutschland ist erstmals erneuerbar erzeugter Wasserstoff aus einer Elektrolyseanlage über einen Abschnitt des entstehenden Wasserstoff-Kernnetzes an einen industriellen Verbraucher geliefert worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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