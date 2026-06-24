Mitteilung des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.:

Bau von Erlebniszentrum: Schalke 04 entwickelt Berger Feld zum offenen Quartier für Fans

Vom Trainingsort zum lebendigen Treffpunkt: Der FC Schalke 04 entwickelt das Vereinsgelände Berger Feld zu einem offenen Quartier für Fans, Nachbarn und Gäste. Den Auftakt dieser Initiative bildet der Start der Bauarbeiten für ein neues Erlebniszentrum in unmittelbarer Nähe zur VELTINS-Arena und zum Förderturm der Auf Schalke eG. Auf einem Ortstermin am Mittwoch (24.6.) stellten Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, und Sebastian Buntkirchen, als Direktor Fankultur auch für die Themen Marke und Erlebnis zuständig, das strategische Projekt "Schalke-Erlebnis" sowie die Pläne für die Quartiersentwicklung vor.

Das neue Erlebniszentrum wird ein gastronomisches Angebot mit einer 200 Quadratmeter großen Dachterrasse, einen Shop sowie einen weitläufigen Außenbereich mit rund 300 Quadratmetern Fläche umfassen. Damit entsteht ein Gemeinschaftsort, der sowohl unter der Woche als auch an Spiel- und Veranstaltungstagen genutzt werden kann - als Anlaufpunkt, Treffpunkt und Ausgangspunkt für ein Miteinander auf Schalke. Der Innenbereich der Gastronomie ist als Sportsbar-Konzept mit Live-Übertragungen ...

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