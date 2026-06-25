The following instruments on XETRA do have their first trading 25.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.06.2026
Aktien
1 JP3880100007 MEEQ Inc.
2 US82982T1060 SiTime Corp.
3 CH0542483745 V-ZUG Holding AG
4 US92557A1016 Viant Technology Inc.
5 DE000A41YFG5 OHB SE BZR
6 CA03790W1077 Apptly Health Technologies Corp.
Anleihen/ETF/ETP
1 XS3420388XXX SELP Finance S.a.r.l.
2 XS3413988XXX Toyota Motor Corp.
3 DE000A3MQXXX Hamburg, Freie und Hansestadt
4 CH1562934XXX Stadler Rail AG
5 CH1562934XXX Stadler Rail AG
6 XS3413988XXX Toyota Motor Corp.
7 FR0014018XXX Covea Cooperations S.A.
8 AT0000A3VXXX Erste Group Bank AG
9 IT0005717XXX Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
10 XS3426448XXX NRW.BANK
11 US760759BXXX Republic Services Inc.
12 US760759BXXX Republic Services Inc.
13 US770700AXXX Robinhood Markets Inc.
14 US958667AXXX Western Midstream Operating L.P.
15 XS3284519XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 IE000UIPBXXX Amundi Global Corporate Bond Active UCITS ETF
19 IE000EDRDXXX Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF
20 XS3373438XXX Monetario ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.06.2026
Aktien
1 JP3880100007 MEEQ Inc.
2 US82982T1060 SiTime Corp.
3 CH0542483745 V-ZUG Holding AG
4 US92557A1016 Viant Technology Inc.
5 DE000A41YFG5 OHB SE BZR
6 CA03790W1077 Apptly Health Technologies Corp.
Anleihen/ETF/ETP
1 XS3420388XXX SELP Finance S.a.r.l.
2 XS3413988XXX Toyota Motor Corp.
3 DE000A3MQXXX Hamburg, Freie und Hansestadt
4 CH1562934XXX Stadler Rail AG
5 CH1562934XXX Stadler Rail AG
6 XS3413988XXX Toyota Motor Corp.
7 FR0014018XXX Covea Cooperations S.A.
8 AT0000A3VXXX Erste Group Bank AG
9 IT0005717XXX Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
10 XS3426448XXX NRW.BANK
11 US760759BXXX Republic Services Inc.
12 US760759BXXX Republic Services Inc.
13 US770700AXXX Robinhood Markets Inc.
14 US958667AXXX Western Midstream Operating L.P.
15 XS3284519XXX Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 IE000UIPBXXX Amundi Global Corporate Bond Active UCITS ETF
19 IE000EDRDXXX Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active UCITS ETF
20 XS3373438XXX Monetario ETP
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