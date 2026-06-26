Während Gold und Silber in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten sind, zeigt sich die Aktie von Versamet Royalties bemerkenswert widerstandsfähig. Der kanadische Royalty-Spezialist bleibt in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch. Für viele Anleger ist das ein wichtiges Signal: Wer in einem schwachen Markt relative Stärke zeigt, könnte bei einer Erholung der Edelmetallpreise zu den größten Gewinnern gehören. Edelmetalle korrigieren - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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