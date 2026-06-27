Mit einem Kurssprung von +12% setzt sich die Moderna-Aktie am Freitag an die Spitze des Nasdaq 100 und steigt auf den höchsten Stand seit September 2024. Was beflügelt die Aktie des Biotech-Unternehmens zum Wochenschluss so stark und können Anleger noch auf weitere Kurssteigerungen hoffen? Begeisterung beim Science Day Der kräftige Kurssprung der Moderna-Aktie liegt an der Begeisterung, die das Biotech-Unternehmen mit seinem Science Day an der Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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