Die Aufräumer: Zefiro Methane, 374Water, Befesa und der milliardenschwere Markt der Altlasten

Brennende Wasserhähne, verseuchtes Grundwasser, Giftstaub aus Stahlöfen: Die Industrie hinterlässt Altlasten, gegen die konventionelle Entsorgungslösungen machtlos sind. Drei Unternehmen haben genau dort eine Marktlücke entdeckt: Zefiro Methane verschließt Millionen verwaister Bohrlöcher in den USA, 374Water beseitigt Ewigkeitschemikalien und Befesa macht aus dem toxischen Filterstaub der Stahlindustrie verwertbares Zink. Das Kalkül hinter allen drei Geschäftsmodellen ist dasselbe: Je schwerer die Umweltsünden wiegen, desto größer der Markt - und strenge Regulierung wird hier zum Umsatztreiber, nicht wie in anderen Branchen zum Risikofaktor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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