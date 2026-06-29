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zukunftsbilanzen.de
29.06.2026 06:46 Uhr
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Die Aufräumer: Zefiro Methane, 374Water, Befesa und der milliardenschwere Markt der Altlasten

Brennende Wasserhähne, verseuchtes Grundwasser, Giftstaub aus Stahlöfen: Die Industrie hinterlässt Altlasten, gegen die konventionelle Entsorgungslösungen machtlos sind. Drei Unternehmen haben genau dort eine Marktlücke entdeckt: Zefiro Methane verschließt Millionen verwaister Bohrlöcher in den USA, 374Water beseitigt Ewigkeitschemikalien und Befesa macht aus dem toxischen Filterstaub der Stahlindustrie verwertbares Zink. Das Kalkül hinter allen drei Geschäftsmodellen ist dasselbe: Je schwerer die Umweltsünden wiegen, desto größer der Markt - und strenge Regulierung wird hier zum Umsatztreiber, nicht wie in anderen Branchen zum Risikofaktor.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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