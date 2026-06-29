Check: Termine der Woche: Honeywell: Abspaltung | Nike: Zahlen im Anflug | VW: 1,5 Milliarden € verpulvert

Ab heute können Anleger die zweite Abspaltung von Honeywell handeln. Nach Quantinuum sind jetzt auch die Papiere von Honeywell Aerospace an der Börse. Läuft die zweite Abspaltung besser? Wie stehen die Chancen?Die wichtigsten Themen der Woche Die Quartalsberichtssaison ist zwar so gut wie beendet, doch trotzdem stehen mit Nike und Constellation Brands noch zwei interessante Kandidaten diese Woche auf der Liste. Honeywell Aerospace wird heute als eigenständiger Konzern an der Börse gehandelt, Crowdstrike wird einen Aktiensplit durchführen und die Schweigepflicht der Analysten zu Innio endet. Wo sollten Anleger zugreifen? SpaceX fliegt in die Indizes Nachdem das Raumfahrtunternehmen von Elon …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran