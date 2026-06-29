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Markus Weingran
29.06.2026 15:27 Uhr
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Check: Termine der Woche: Honeywell: Abspaltung | Nike: Zahlen im Anflug | VW: 1,5 Milliarden € verpulvert

Ab heute können Anleger die zweite Abspaltung von Honeywell handeln. Nach Quantinuum sind jetzt auch die Papiere von Honeywell Aerospace an der Börse. Läuft die zweite Abspaltung besser? Wie stehen die Chancen?Die wichtigsten Themen der Woche Die Quartalsberichtssaison ist zwar so gut wie beendet, doch trotzdem stehen mit Nike und Constellation Brands noch zwei interessante Kandidaten diese Woche auf der Liste. Honeywell Aerospace wird heute als eigenständiger Konzern an der Börse gehandelt, Crowdstrike wird einen Aktiensplit durchführen und die Schweigepflicht der Analysten zu Innio endet. Wo sollten Anleger zugreifen? SpaceX fliegt in die Indizes Nachdem das Raumfahrtunternehmen von Elon …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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