Anzeige
Mehr »
Dienstag, 30.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China kontrolliert Seltene Erden - Brasilien könnte die Antwort sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DJE5 | ISIN: US92840M1027 | Ticker-Symbol: 0V6
Tradegate
29.06.26 | 21:43
143,24 Euro
+0,75 % +1,06
Branche
Versorger
Aktienmarkt
S&P 500
DJ Utilities
1-Jahres-Chart
VISTRA CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VISTRA CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
142,58142,8629.06.
141,78142,5429.06.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TETRA TECH
TETRA TECH INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TETRA TECH INC25,800+2,06 %
VISTRA CORP143,24+0,75 %
ZEFIRO METHANE CORP0,402-2,43 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.