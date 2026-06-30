Der weltweite Energiehunger durch KI, Elektrifizierung und Industrie wächst rasant. Gleichzeitig verschärfen Regierungen weltweit ihre Klimavorgaben. Milliarden fließen deshalb in den Ausbau sauberer Energie, die Sanierung alter Infrastruktur und die Reduzierung klimaschädlicher Emissionen. Dadurch entstehen Märkte mit enormem Wachstumspotenzial. Wer früh auf Unternehmen setzt, die von diesen strukturellen Megatrends profitieren, könnte vor einer außergewöhnlichen Neubewertung stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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