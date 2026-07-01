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Small- & Micro Cap Investment
01.07.2026 07:00 Uhr
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Mehr als 10 Millionen US-Dollar Pipeline: Wie Graphen den Sprung in die Industrie schaffen will

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Jedes Jahr entstehen weltweit neue Materialien mit beeindruckenden Eigenschaften. Sie sind leichter, stabiler, leitfähiger oder widerstandsfähiger als bestehende Werkstoffe. Trotzdem verschwinden viele dieser Innovationen nach einigen Jahren wieder aus dem Blickfeld. Nicht weil sie technisch scheitern, sondern weil sie den deutlich schwierigeren Schritt nicht schaffen: den Weg in die industrielle Anwendung.

Denn zwischen einem erfolgreichen Labortest und einem Serienprodukt liegen häufig Jahre. Neue Materialien müssen unter realen Bedingungen getestet, Produktionsprozesse angepasst und industrielle Lieferketten aufgebaut werden. Erst wenn Unternehmen nachweisen können, dass sie gleichbleibende Qualität in ausreichenden Mengen liefern, beginnt aus einer technischen Innovation ein tragfähiges Geschäftsmodell zu werden.

Warum Materialunternehmen anders wachsen als Softwarefirmen

Während Softwareunternehmen neue Produkte oft innerhalb weniger Monate weltweit ausrollen können, verläuft die Entwicklung in der Materialindustrie deutlich langsamer. Ein Baustoffhersteller ersetzt seinen Zementzusatz nicht nach einer überzeugenden Präsentation. Ein Beschichtungshersteller verändert seine Rezepturen nicht ohne umfangreiche Testreihen. Und auch im Bergbau oder in der Automobilindustrie müssen neue Materialien häufig über lange Zeit unter realen Einsatzbedingungen ihre Leistungsfähigkeit beweisen.

Deshalb sprechen viele Unternehmen dieser Branche von einer sogenannten Commercial Pipeline. Gemeint sind damit Projekte, die sich bereits auf dem Weg zur industriellen Nutzung befinden. Sie reichen von ersten Pilotanwendungen über laufende Qualifizierungsprogramme bis hin zu fortgeschrittenen Kundenprojekten. Eine solche Pipeline ist nicht mit einem Auftragsbestand gleichzusetzen. Sie zeigt vielmehr, wie viele Geschäftsmöglichkeiten sich aktuell in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden.

Warum sich der Erfolg neuer Materialien oft erst Jahre später zeigt

Dass dieser Weg Zeit benötigt, lässt sich auch bei großen Spezialchemieunternehmen beobachten.

So entwickelt Sika (ISIN: CH0418792922) kontinuierlich neue Zusatzstoffe für Beton, Klebstoffe und Abdichtungssysteme. Bevor neue Produkte weltweit eingesetzt werden, durchlaufen sie umfangreiche Praxistests gemeinsam mit Bauunternehmen und Infrastrukturprojekten. Ziel ist es, nachzuweisen, dass die Materialien nicht nur im Labor, sondern auch unter den wechselnden Bedingungen großer Baustellen zuverlässig funktionieren.

Ähnlich arbeitet Arkema (ISIN: FR0010313833). Der französische Spezialchemiekonzern entwickelt Hochleistungsmaterialien für zahlreiche Industrien - von Batterien über Luftfahrt bis hin zu Verbundwerkstoffen. Neue Produkte entstehen dort häufig in enger Zusammenarbeit mit Industriekunden und werden Schritt für Schritt bis zur Serienreife weiterentwickelt.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass Kommerzialisierung selten mit einem einzelnen Großauftrag beginnt. Meist entwickelt sie sich über viele parallel laufende Projekte.

Warum die Zahl von 10 Millionen US-Dollar mehr erklärt, als sie auf den ersten Blick vermuten lässt

Genau in diesem Zusammenhang erhält eine Kennzahl aus der aktuellen Unternehmenspräsentation von First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) besondere Bedeutung.

Laut dem Management umfasst die kurzfristige kommerzielle Pipeline derzeit mehr als 10 Millionen US-Dollar. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um bereits realisierte Umsätze oder garantierte Auftragseingänge. Vielmehr beschreibt die Kennzahl Projekte und Geschäftsmöglichkeiten, die sich nach Unternehmensangaben in unterschiedlichen Phasen der kommerziellen Entwicklung befinden.

Gerade in der Werkstoffindustrie liefert eine solche Zahl einen Einblick in den Stand der Kommerzialisierung. Sie zeigt, wie viele Anwendungen sich bereits über die reine Forschung hinaus entwickelt haben und nun gemeinsam mit potenziellen Industriekunden weiter vorangetrieben werden.

Warum Graphen heute in deutlich mehr Industrien getestet wird als noch vor wenigen Jahren

Ein wesentlicher Unterschied zur Anfangszeit der Graphen-Branche liegt in der Breite der Anwendungen. Während sich viele Unternehmen zunächst auf einzelne Zukunftsmärkte konzentrierten, wird Graphen heute in einer Vielzahl unterschiedlicher Industrien untersucht.

First Graphene arbeitet nach Unternehmensangaben unter anderem an Anwendungen für Beton, Schutzbeschichtungen, Thermoplaste, Geotextilien, Bergbau sowie Wasserstofftechnologien. Hinter jedem dieser Bereiche stehen unterschiedliche technische Anforderungen, eigene Entwicklungsprogramme und separate Industriepartner.

Laut dem Management verfolgt das Unternehmen bewusst den Aufbau mehrerer potenzieller Einnahmequellen. Entwickeln sich einzelne Märkte langsamer als erwartet, könnten Fortschritte in anderen Industrien zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Dieser Ansatz unterscheidet sich von früheren Graphen-Strategien, die häufig stark auf eine einzelne Anwendung fokussiert waren.

Warum die eigentliche Herausforderung erst nach der Forschung beginnt

Die Geschichte vieler Materialinnovationen endet nicht mit einer Erfindung. Sie beginnt dort erst richtig.

Erst wenn ein neuer Werkstoff zuverlässig produziert, in bestehende Fertigungsprozesse integriert und unter realen Bedingungen eingesetzt werden kann, entsteht daraus ein industrielles Produkt. Genau dieser Übergang entscheidet häufig darüber, ob aus einer vielversprechenden Technologie ein nachhaltiges Geschäftsmodell wird.

Die aktuelle Diskussion rund um Graphen zeigt, dass sich die Branche zunehmend in diese Richtung entwickelt. Weniger Aufmerksamkeit gilt inzwischen spektakulären Labordaten. Stattdessen rücken Produktionskapazitäten, Industriepartnerschaften und kommerzielle Entwicklungsprojekte immer stärker in den Mittelpunkt.

Ob sich einzelne Anwendungen langfristig durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch schon heute: Der Weg vom Forschungslabor bis in die Industrie ist oft deutlich länger als die eigentliche Entwicklung eines Materials. Wer diesen Weg erfolgreich bewältigt, könnte die Voraussetzungen schaffen, damit aus einer technologischen Innovation ein industrieller Standard wird.

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Quellen:

https://firstgraphene.net/investor-presentations/
https://www.sika.com/
https://www.arkema.com/global/en/

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited
Land: Australien
ISIN: AU000000FGR3
First Graphene - First Graphene

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