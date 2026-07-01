Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA60283L8087 Minera Alamos Inc. 01.07.2026 CA60365B1XXX Mining Americas Inc. 02.07.2026 Tausch 1:1
CA3742711045 Getty Copper Inc. 01.07.2026 CA3742713XXX Getty Copper Inc. 02.07.2026 Tausch 5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA60283L8087 Minera Alamos Inc. 01.07.2026 CA60365B1XXX Mining Americas Inc. 02.07.2026 Tausch 1:1
CA3742711045 Getty Copper Inc. 01.07.2026 CA3742713XXX Getty Copper Inc. 02.07.2026 Tausch 5:1
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