The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2026
ISIN Name
CA3742711045 GETTY COPPER INC.
CA60283L8087 MINERA ALAMOS
CH1112011XXX CAIXABANK 21/27 MTN
DE000A2PBXXX HMT EURO AKT.SEASON. AK I
GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02
US8589271068 STELLAR BANCORP DL -,01
US89055F1030 TOPBUILD CORP. DL -,01
XS0496488XXX COTE D IVOIRE 10/32 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2026
ISIN Name
CA3742711045 GETTY COPPER INC.
CA60283L8087 MINERA ALAMOS
CH1112011XXX CAIXABANK 21/27 MTN
DE000A2PBXXX HMT EURO AKT.SEASON. AK I
GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02
US8589271068 STELLAR BANCORP DL -,01
US89055F1030 TOPBUILD CORP. DL -,01
XS0496488XXX COTE D IVOIRE 10/32 REGS
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