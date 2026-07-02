The following instruments on XETRA do have their first trading 02.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.07.2026
Aktien
1 US15678C1027 Ceribell Inc.
2 US67080N1019 Nuvation Bio Inc.
3 KYG739441031 Real Asset Acquisition Corp.
4 FR0000063307 TBSO S.A.
5 US96524T1016 Whitehawk Minerals Corp.
6 US98878K1088 Z Squared Inc.
7 CA03969H1055 Arcwest Exploration Inc.
8 AU0000325003 D3 Energy Ltd.
9 CA74037U1057 Precore Gold Corp.
10 CA3742713025 Getty Copper Inc.
11 CA60365B1085 Mining Americas Inc.
Anleihen
1 USG471ABSXXX Imperial Brands Finance PLC
2 USG471ABSXXX Imperial Brands Finance PLC
3 XS3430748XXX RWE Finance Europe B.V.
4 XS3430748XXX RWE Finance Europe B.V.
5 US83368TCXXX Société Générale S.A.
6 FR0014019XXX Compagnie de Financement Foncier
7 FR0014019XXX Compagnie de Financement Foncier
8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
9 USN45780DXXX ING Bank N.V.
10 USN45780DXXX ING Bank N.V.
11 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
12 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
13 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
14 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
15 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
16 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
17 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
18 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
19 XS3422184XXX Realty Income Corp.
20 AT0000A3VXXX Slovenská Sporitelna AS
21 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
22 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
23 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
24 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
25 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
26 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.07.2026
Aktien
1 US15678C1027 Ceribell Inc.
2 US67080N1019 Nuvation Bio Inc.
3 KYG739441031 Real Asset Acquisition Corp.
4 FR0000063307 TBSO S.A.
5 US96524T1016 Whitehawk Minerals Corp.
6 US98878K1088 Z Squared Inc.
7 CA03969H1055 Arcwest Exploration Inc.
8 AU0000325003 D3 Energy Ltd.
9 CA74037U1057 Precore Gold Corp.
10 CA3742713025 Getty Copper Inc.
11 CA60365B1085 Mining Americas Inc.
Anleihen
1 USG471ABSXXX Imperial Brands Finance PLC
2 USG471ABSXXX Imperial Brands Finance PLC
3 XS3430748XXX RWE Finance Europe B.V.
4 XS3430748XXX RWE Finance Europe B.V.
5 US83368TCXXX Société Générale S.A.
6 FR0014019XXX Compagnie de Financement Foncier
7 FR0014019XXX Compagnie de Financement Foncier
8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
9 USN45780DXXX ING Bank N.V.
10 USN45780DXXX ING Bank N.V.
11 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
12 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
13 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
14 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
15 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
16 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
17 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
18 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
19 XS3422184XXX Realty Income Corp.
20 AT0000A3VXXX Slovenská Sporitelna AS
21 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
22 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
23 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
24 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
25 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
26 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
© 2026 Xetra Newsboard