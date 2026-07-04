© Foto: OpenAI - DALLE (KI-Bild)Bringen Traktoren mehr Rendite als Öl? Eine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 zeigt jedenfalls, dass die Aktie von John Deere mehr Rendite einbrachte als Exxon Mobil.Hätte man am 29. Juni 1935 1 US-Dollar in Aktien des US-Landmaschinenherstellers John Deere investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und sämtliche Dividenden konsequent reinvestiert, wäre man theoretisch am Ende auf einen Anlagewert von 69.886 US-Dollar gekommen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 6.988.538,63 Prozent. Zum Vergleich: John Deere schnitt damit deutlich besser ab als der Ölmulti ExxonMobil. Die …
Enthaltene Werte: US0028241000,US0970231058,US1912161007,US2441991054,US3695501086,US4278661081,US4592001014,US67066G1040,US02209S1033,US9291601097,US30231G1022,XC0009677XXX,XC0007924XXX,US42824C1099,US78409V1044,US13645RBXXXDen vollständigen Artikel lesen
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